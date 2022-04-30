Yaklaşık 2 milyar dolarla "günlük ihracat rekoru" kırıldı - Son Dakika
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Yaklaşık 2 milyar dolarla "günlük ihracat rekoru" kırıldı

30.04.2022 11:22
Yaklaşık 2 milyar dolarla "günlük ihracat rekoru" kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğünü belirterek, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki başarının sürdüğünü belirterek, " Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ihracat rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İhracatta başarı çıtalarının aşılmaya devam edildiğini vurgulayan Muş, "Türkiye, dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat, üretim, yatırım, istihdam demektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Mehmet Muş, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yaklaşık 2 milyar dolarla 'günlük ihracat rekoru' kırıldı - Son Dakika


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