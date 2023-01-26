EYT düzenlemesinde AK Partili vekiller imzayı attı! Teklif komisyona geliyor - Son Dakika
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EYT düzenlemesinde AK Partili vekiller imzayı attı! Teklif komisyona geliyor

26.01.2023 22:06

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, son durumu anlattı. AK Parti vekillerinin büyük bölümünün teklifi imzaladığını söyleyen Tunç, "Teklifi kısa süre içinde TBMM'ye sunacağız ve birkaç gün içinde komisyonda görüşülecek." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi dün TBMM'de milletvekillerinin imzasına açıldı. Düzenlemede gelinen son durumu AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç anlattı.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK"

Yılmaz Tunç, AK Partili vekillerin büyük bölümünün teklifi imzaladığını belirtti. Tunç, "EYT düzenlemesini içeren kanun teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı. Teklifi kısa süre içinde TBMM'ye sunacağız ve birkaç gün içinde komisyonda görüşülecek." ifadelerini kullandı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Çalışanların kapsamı için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur ayrımı yapılmayacak.

YAŞ ŞARTI ARANMIYOR

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve 7 bin 200 prim günü, erkeklerde 25 yıl ve 9 bin prim günü gerekiyor. Sigortalılık süresini erkekler en son 8 Eylül 2024'te dolduracak.

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Yılmaz Tunç, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT düzenlemesinde AK Partili vekiller imzayı attı! Teklif komisyona geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT düzenlemesinde AK Partili vekiller imzayı attı! Teklif komisyona geliyor - Son Dakika
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