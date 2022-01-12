"Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat yüzde 63 arttı"

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, "Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 855 milyon 685 bin dolar oldu. İhracatın 757 milyon 184 bin dolarını tersaneler gerçekleştirdi" dedi.

Yalova'nın en çok ihracat yapan iller arasında 24. sırada yer aldığını ifade eden Becan, "Yalova'da 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 855 milyon 685 bin dolar oldu. İhracatın 757 milyon 184 bin dolarını tersaneler gerçekleştirdi. Yalova'da en yüksek ihracat rakamına 219 milyon 898 bin dolar ile kasım ayında ulaşıldı. En düşük ihracatın olduğu ay ise 4 milyon 136 bin dolar ile ocak ayı oldu. Kentteki ihracatın aslan payını gemi ve yat sektörü aldı" diye konuştu. - YALOVA