Üye Girişi
Yalova'da zeytinciliği geliştirmek için seferber oldular - Son Dakika

Yalova'da zeytinciliği geliştirmek için seferber oldular

26.11.2021 11:02
Yalova'da zeytinciliği geliştirmek için seferber oldular

Yalova'da Gemlik tipi sofralık zeytin üretiminde verimin artırılması için son dönemde destekleme ve proje bazlı çalışmalar yapılıyor.

Yalova'da Gemlik tipi sofralık zeytin üretiminde verimin artırılması için son dönemde destekleme ve proje bazlı çalışmalar yapılıyor.

Armutlu ve Çınarcık ilçelerinde zeytin üreten çiftçiler için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'ndan 2010'dan itibaren yaklaşık 1 milyon 133 bin lira destek sağlandı.

Ayrıca, 2017-2018 sezonundan bu yana "Zeytinde Periyodisitenin Kırılması" adlı proje yürütülüyor. Periyodisitenin (bir yıl ürün verme, bir yıl vermeme) etkilerinin azaltılması amaçlanan proje çerçevesinde çiftçilerin budama, bakım ve gübreleme konularında farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim ve yayım çalışmaları yapılıyor.

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşayan çiftçi Hadi Tümer'in zeytinliğine gelen Yalova Valisi Muammer Erol, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, hasada katıldı. Vali Erol ve beraberindekiler, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle kurulan Tümer'in zeytinyağı fabrikasına geçerek çalışmaları inceledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Parıldar, AA muhabirine, Yalova'da 33 bin 500 dekar alandaki yaklaşık 1 milyon ağaçtan bu sezon 10 bin tona yakın rekolte beklediklerini söyledi.

Zeytinde "var yılı, yok yılı" olduğunu hatırlatan Parıldar, 2021'de var yılında olduklarını ve ürünü değerlendirmeye yönelik projeler geliştirdiklerini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle il genelinde 2 fabrika kurulduğunu bildiren Parıldar, şöyle devam etti:

"Şu anda bahçesinde bulunduğumuz işletmemize yüzde 50 hibe desteği verdik. Kıymetli bir ürünümüz olan zeytini salamura yerine kurutma yöntemiyle sofralarımıza sunabilmek için Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile bir proje yürüttük. Kurutma yöntemiyle zeytin elde ettiğiniz zaman çevre açısından kirliliğini önlemiş, salamura sürecini kullanmamış ve acılığını kurutma yöntemiyle gidermiş olduğunuz için salamuradaki 4-6 aylık süreyi geçirmemiş oluyorsunuz. Diğer taraftan da sıfır tuzlu ürün elde ediyorsunuz. Özellikle tansiyon hastalarını düşünürsek bunu ayarlayabiliyorsunuz. Tüketici açısından değerlendirdiğimiz zaman yüzde 7-9 salamurada zeytin üzerinde tuz kalıyor. Ancak kurutma yöntemiyle yaptığımız zeytinde sıfır tuzu yakalıyorsunuz ve bunun miktarını yüzde 1-3'lük kısmını zeytini sofraya hazırlarken kendiniz de ilave edebiliyorsunuz."

Parıldar, zeytinde yok yılı dönemlerinde işletmelerin ekonomik verim elde etmelerine yönelik bakım, besleme ve budama çalışması yürüttüklerini anlattı.

"Ağaç başına yaklaşık 20 kilogram zeytin alıyoruz"

Armutlu'da yaklaşık 1000 ağaçtan oluşan zeytinlikte oğlu Mehmet Sarı ile hasat yapan Hatice Sarı ise bu sezon verimden memnun olduklarını belirtti.

Hayvancılık yaptıkları için gübreyi bu şekilde temin ettiklerini dile getiren Sarı, "Bu sene az bekliyorduk ama beklediğimizin üstünde olacak inşallah. 3 ton gibi bir zeytinimiz olacak. Fabrikaya göndermiyoruz, satıyoruz. Kooperatife bir kısmını veriyoruz. Biraz da kendimiz için organik yağ sıktırıyoruz." dedi.

Sarı, hasadı yaklaşık 15 günde tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Mehmet Sarı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hayvancılık ve zeytincilikle ilgili projelerinden destek aldıkları bilgisini verdi.

Zeytin ağaçlarının yanı sıra 200 küçükbaş hayvana sahip olduklarını bildiren Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Ağaç başına yaklaşık 20 kilogram zeytin alıyoruz. İl Müdürlüğünün uyguladığı 'var yılı yok yılı' desteğiyle verimimiz arttı, zeytinimiz de iyi oldu. Zeytinlerimizin bir bölümünü yağlık olarak ayırıyoruz. Bir numarayı Marmarabirlik'e veriyoruz. Kalanı da kendimiz için satıyoruz. Zeytinciliğin, budamasından ilaçlamasına, gübrelemesine her aşaması zor ama alıştık. Zeytinde makine olunca birkaç kişinin işini yapıyorsunuz. Bu sene birinci boy için 20 lira, orta boy 15 ve yağlık zeytin ise 7 lira olarak belirlendi. Bu sene, geçen seneye göre iyi."

Armutlu'da zeytinyağı işleme tesisi kuran Hüseyin Öztürk de Bakanlık destekleriyle 2018'de başladıkları üretim sayesinde bölgedeki çiftçilerin il dışına gitmediğini, onların ürünlerini alıp işlediklerini aktardı.

Armutlu, Zeytin, Yalova, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yalova'da zeytinciliği geliştirmek için seferber oldular - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hırsızlar sahibinin gözü önünde arabayı çaldılar 10:53 Hırsızlar sahibinin gözü önünde arabayı çaldılar Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor! 10:48 Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! 10:37 Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!
Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! 10:24 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! 09:13 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor 08:48 DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı 07:59 Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası 20:33 MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası

Son Dakika Haberleri
10:52 Hırsızlar sahibinin gözü önünde arabayı çaldılar
10:48 Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor!
10:47 Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı
10:47 Alkole beklenen zam geldi!
10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira
10:26 Çinli TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti!
10:23 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!
10:23 Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti
10:14 AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!
10:11 Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisi: Son Nefesime Kadar
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için garip savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için garip savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
10:55
Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı         
10:48
Alkole beklenen zam geldi! Alkole beklenen zam geldi!         
10:47
En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!         
10:14
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 11:05:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da zeytinciliği geliştirmek için seferber oldular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement