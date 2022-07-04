Yalova Terma City'den bayrama özel program - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova Terma City'den bayrama özel program

04.07.2022 14:20
Yalova Terma City'den bayrama özel program

Yalova'da bulunan Terma City, "Bayram keyfini uzaklarda aramayın" mottosuyla misafirlerine bir bayram paketi hazırladı.

Yalova'da bulunan Terma City, "Bayram keyfini uzaklarda aramayın" mottosuyla misafirlerine bir bayram paketi hazırladı.

Misafirlerini ünlü sanatçılar eşliğinde karşılamaya hazırlanan tesiste bayramın ilk günü Gül Çetin sahne alacak. 2'nci günü Rober Hatemo 3. Günü İzel & Ferda Anıl Yarkın sahne alacağı otelde bayramın son gününde ise Ömür Gedik sahnede olacak.

Bayram öncesi Otel Genel müdürü Altuğ Çiloğlu tarafından yapılan açıklamada, "6 bin metrekare spa ve kür merkezine sahip, 2 bin 200 yatak kapasiteli Türkiye'nin en iyi otellerinden biri olan Terma City'de açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra aileler için özel havuzlar ve sosyal alanlarımız mevcut. Her gece ünlü konuklarımızın sahne alacağı otelimizde Eğlencenin yanı sıra misafirleri için her ayrıntıyı düşündük.Terma City'de 800 metrekare Lounce alanımız, Havuz kenarı sosyal alanlarımız, gece kulübümüz, 8 adet aile hamamı, erkek ve kadın ayrı hamamları, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, pilates stüdyo, sauna, solaryum, 11 adet terapi odası, termal sıcak su havuzu, 3 tane VIP terapi salonu ve vitamin barı ve dünya mutfağı yemekleriyle birçok imkanı bayramda misafirlerimize sunacağız. Ayrıca konuklarımıza özel eğitmenler eşliğinde fitness programları, Spa paketleri, doğa yürüyüşleri, kültür turları, atv turları, bisiklet kiralamaları açık havada spinninggibi faaliyetler ile sağlık vaat ve eğlence vaat ediyoruz. Otel, kış bahçesi ve açık sosyal alanları ile doğa ile iç içe temiz havada vakit geçirmek isteyenlere uygun bir ortam oluşturuyor" dedi. - YALOVA

YORUMLAR
500
Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması Bayrama günler kala kapı önüne konan işçilerden Enerya'ya şok suçlama Bayrama günler kala kapı önüne konan işçilerden Enerya'ya şok suçlama
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova Terma City'den bayrama özel program - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:13 Kadıköy metrosunda "alkol" tartışması kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
14:08 Maçta adına tezahürat yapılmayınca "Hepsini öldüreceğim" sözleriyle 239 yıl hapsi istenen Nuri Ergin'den şaşırtan itiraf!
14:07 Marmaris'te bir anda denizde beliren köpekbalığı korku yarattı! Vatandaşlar kafasına paspasla vurarak bölgeden uzaklaştırdı
14:07 Yasaklı ırkın saldırısına uğrayan atı ölümden dönmüştü, gelen hediye ile çok mutlu oldu!
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
13:56 Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı
13:43 Ümit Özdağ'ın "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu
13:21 Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu
12:54 Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi
12:44 Trabzonsporlu gençlerin tokat oyunu! Son kalan kişi yüz ifadesiyle güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 14:23:50. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova Terma City'den bayrama özel program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement