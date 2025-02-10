Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

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Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz yangın faciasının ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı yetkilileri, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7.7 milyon TL ceza kesti.

10.02.2025 08:54
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Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz facianın yangını yüreklerde hala devam ederken Ticaret Bakanlığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran faciayı fırsata çevirmeye çalışan işletmelere ceza yağdırdı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

21 Ocak 2024 tarihinde ülkemizde meydana gelen yangın faciasının ardından derhal harekete geçildiğini kaydeden Bakanlık yetkilileri ilgili elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktaları nezdinde geniş çaplı incelemeler başlatıldığını duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulduğunu, sahada da ticaret il müdürlükleri tarafından gerekli denetimlerin yapılarak sürecin takibinin sağlandığına yer verilen Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Söz konusu inceleme kapsamında elde edilen bilgi belgelerin ve denetim sonuçlarının Kurul'da görüşülmesi neticesinde, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7.696.810,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, Kartalkaya, Ekonomi, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Esmanur1:
    hicbisey olmaz,serbest piyasa 20 8 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    ceza kestin maddi ceza peki o ceza kimden çıkacak? yine o ürünleri alan kullanıcıdan. sözde satıcıyı cezalandırmak için bu ceza 20 6 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Ya niye sadece para cezası niye işyeri kapatma hapis niye yok Bunlar parayı ödüyor belirli bir süre sonra tekrar yapıyor Para cezasından kimse korkmuyor 19 0 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    Ahlaki cezayı kim kesecek 19 0 Yanıtla
  • Noci Kono:
    kapatın böyle işletmeleri 15 0 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    gene cezaa yarı fiyatına satma cezası versene satanın kârına ortak oldun adam vaz geçtimi. yarı fiyatına satma cezası verin de ceza bişeye benzesin. imza vatandaşş 5 0 Yanıtla
  • Gökhan Yıldız:
    nasıl bir millet olduk biz böyle, her şey fırsat olarak değerlendirilebilir mi? ahlak mazide kalan bir şey mi yoksa? 1 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu konuda dünya lideriyiz, aman bir sıkıntı olmasın hemen ihtiyaç duyulan ürüne zam gelir, stok yapılır. Pandemi zamanında 5 tl ye yani paketini 250 tl ye maske aldım, 2019 şubat ayında tanesi 19 krş du. Depremde göndermek için alüminyum kaplı örtü almak istedik, Depremden önce 1 tl bile olmayan termal battaniyeyi pazarlık etmemize rağmen 20 tl ye zor aldık ve daha niceleri. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet null:
    Kıyamet yarın kopacak deseler, bugün seccadeye zam yaparlar... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza - Son Dakika
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