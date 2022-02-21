Enflasyon hesabı olay olmuştu! AK Partili isim konuya açıklık getirmek isterken eline yüzüne bulaştırdı

Bir televizyon programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Fransa'da 150 euroya yapılan alışveriş, yüzde 7'lere varan enflasyon sebebiyle artık 750 euro oldu." şeklinde yorum yaptı. Sunucunun üstüne basa basa matematik hatası yaptığını ve sosyal medyaya düşebileceğini söylemesine rağmen sözlerine devam eden Akbaşoğlu'nun bu yorumları gündem oldu. Binlerce tweet atan kullanıcılar, Akbaşoğlu'nun hesaplamasını tiye aldı.

AÇIKLAMA YAPMAK İSTERKEN KAFALARI DAHA DA KARIŞTIRDI

Sözleri nedeniyle gündem olan Akbaşoğlu, bugün bir başka televizyon kanalına konuyla ilgili açıklama yapmak isterken, kafaları daha da karıştırdı. Akbaşoğlu, neden böyle bir açıklama yaptığını anlatmaya çalışırken, "Bu örnekleri verirken Avrupa'da ve dünyada da enflasyonun 40-50 yılın zirvesine çıktığı bilgisini paylaşırken, bu manada lafzımızla kastımız arasında bir fark oluştu. O da yüzdelik oran dilimiyle ifade edilen hususun misli, kat olarak ifade edilme hususunun birbirine karışması meselesi. Bu konuyla ilgili düzeltmeyi ifade etmiş oluyorum" ifadelerini kullandı.

YANLIŞ BİR İFADE OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Sunucunun "Yanlış bir hesap olduğunu bu ifadenizle ortaya koyuyorsunuz. Onu anlıyorum ben" şeklinde ara girmesinin ardından Akbaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu ifade ediyorum. Kimi ürünlerde 4-5 kat, kimi ürünlerde 6-7 kat artış var. Enflasyon oranı ise yüzde 6-7 oranında Avrupa'da, Amerika'da. Oran ve kat hesabının birbiri ardına söylenmesi vesilesiyle bir lafzen söz ile bizim niyet ve kastımız arasında iki farklı konunun ifadesi bağlamında birbirine geçişkenlik nedeniyle bir yanlış ifade söz konusu oldu."