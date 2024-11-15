Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı

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Yapay zeka, 2025 yılı asgari ücret tahminini paylaştı. Yüksek enflasyonla beraber hükümetin alım gücünü destekleyici bir zam yapacağını tahmin eden yapay zeka, 2024'te beklenen artış eğilimlerine dayanarak yüzde 35 – yüzde 45 aralığında bir zam yapılacağını ve 2025'te net asgari ücretin 22 bin TL ile 25 bin TL arasında olabileceğini öngördü. Ancak bu tahminin tamamen bir öngörü olduğunu ve şartlara göre değişebileceğini belirtti.

15.11.2024 16:26
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Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da gündemi meşgul ediyor. Enflasyona ilişkin rakamlar ve piyasa beklentileriyle birlikte belirginleşmeye başlayan asgari ücret zammı için yapay zekadan da bir tahmin geldi.

Yapay zeka asgari ücret zammını tahmin etti

2025'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 yılı asgari ücret tahmini sorulan yapay zeka, "Asgari ücrete ilişkin kendi tahminimi paylaşayım. 2025 senesi için asgari ücretin ne kadar olacağı, enflasyon verisi ve ekonomik şartlara göre belirlenecek olsa da, yüksek enflasyonla beraber hükümetin alım gücünü destekleyici bir zam yapacağını tahmin etmek mantıklı olur." dedi.

Yapay zeka asgari ücret zammını tahmin etti

Asgari ücret için net rakam aralığı da veren yapay zeka, "2024 yılında öngörülen artış eğilimlerine dayanarak yüzde 35 – yüzde 45 aralığında bir zam gerçekleşebilir. Bu oranlar doğrultusunda 2025 yılında net olarak asgari ücretin 22 bin TL ile 25 bin TL arasında olabileceğini tahmin ediyorum. Bu tamamen bir öngörü ve şartlara göre değişiklik gösterebilir. Ama ortalama bir yükseliş trendiyle bu aralıkta bir rakam öngörülebilir." ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı

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Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yunuss Bayern:
    Yapay zeka da makarnacı çıktı 10 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yapay Zekâ Söyle Bana Pembe Kar Ne Zaman Yağacak??? 2 0 Yanıtla
  • YoH null:
    yapay zeka diye bisi yok arkadaşlar 1 0 Yanıtla
  • Emin Yalçın:
    Ferhat eser nerdee 0 0 Yanıtla
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