Yapılacak zam oranı belli gibi! İşte temmuzdan sonra emekli ve memurun alacağı maaş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yapılacak zam oranı belli gibi! İşte temmuzdan sonra emekli ve memurun alacağı maaş

Yapılacak zam oranı belli gibi! İşte temmuzdan sonra emekli ve memurun alacağı maaş

Milyonlarca memur ve emekli vatandaşın gözü açıklanacak enflasyon oranlarına kitlenmiş durumda. 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emekli vatandaşlarında zam oranları belli olacak. Yapılan tahminlere göre; emekliler yüzde 25.81 oranında, memur ise yüzde 20.35 oranında zam alacak.

27.06.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurların yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da kesinlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; yılın ilk 5 ayında, zam oranının belirleyicisi olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 22.72 oranında artmıştı.

EMEKLİYE % 25.81 ZAM

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2.52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81'e yükselecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketine göre ise haziranda enflasyonun yüzde 3.17 olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olarak gerçekleşecek. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. TCMB piyasa katılımcıları anketi tahminine göre emekliler yüzde 25.81 oranında zam alacak. Finansal Kurumlar Birliği'ne göre ise emekli zammı yüzde 26.61 olacak.

12 BİN 500 LİRA OLACAK

Emeklilerde, zam oranı kök maaşlara uygulanacak. Merkez Bankası'nın anketindeki tahminin gerçekleşmesi halinde kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 581 lira olacak. 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 871 lira olacak. 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 162 liraya yükselecek. Finansal Kurumlar Birliği tahminine göre ise 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 661 lira, 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 991 lira, 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 332 liraya yükselecek.

ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

MEMURA % 20.35 ZAM

Haziran enflasyonu yüzde 2.52 olarak açıklanırsa memur ve memur emeklileri yüzde 20.35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük emekli maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek. En düşük memur emekli maaşı ise 17 bin 739 liraya yükselecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 3.17'lik tahmini gerçekleştiği takdirde ise enflasyon farkı yüzde 10.1, zam oranı ise yüzde 21.11 olacak.

ÖĞRETMENE 53 BİN TL

Yılın ikinci yarısında yüzde 20.35 oranında zam yapılması durumunda üniversite mezunu bir memurun maaşı 34 bin 235 liradan 41 bin 202 liraya çıkacak. Şube müdürünün yeni maaşı 59 bin 544 liraya yükselirken, uzman öğretmenin maaşı 53 bin lirayı geçecek. Yılın ikinci yarısında yapılacak zamla başkomiser maaşı 58 bin 875 liraya, polis memuru maaşı 53 bin 305 liraya, uzman doktor maaşı 98 bin 718 liraya çıkacak.

Emekli Zammı, Memur zammı, Memur, Zam, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapılacak zam oranı belli gibi! İşte temmuzdan sonra emekli ve memurun alacağı maaş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • irfan omuk: üreten çalışan ve ezilen asgari ücretlinin günahı ne 62 10 Yanıtla
  • Emin Erol: yalan p0lis maaşıda hep göze batıyor öğretmen şimdi tatilde p0lis sürekli çalışıyor 49 23 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Hem akapeye oy ver hem ağzını açıp bekle bir lokma verir mi diye. 57 9 Yanıtla
    Selami Karagülle: 10 günlük tatil sonrası açlık edebiyatları başlamış 0 1
  • Sedat Bezmen: Bu yazılan maaşlar yalan dolan..ayrıca öğretmenlerin maaşı niye göze batıyo yazılan maaşlardan -15bin olarak hesaplara yatıyo 16 39 Yanıtla
    İsmail Recep küçükçolak: Bir ülkede bir yılda 165 gün çalışıp 200 gün tatil yapan başka meslek varmı acaba okuttuğu öğrenciler de piza da sonuncu öğretmeye değil günü bitirmeye gidiyorlar yetiştirdikleri öğrenciler ortada 35 13 tekin demir demir: 20 ders saati ucretin 38bin. gunde 4 saat derse giriyorsun bari burada ağlama. ek derslerini saymiyorum bile. tatilini de ekle yan gel yat 31 6
  • Serdal Çetinkaya: Her seçimde AKPyi destekleyen işçi kesimi ülkede en kötü bir durumda bankamatiğe giden işverenler ama asgari ücretliye zam yok işverene daha ne kadar koruyacaksın Sayın cumhurbaşkanım bundan sonra bizden de size oy yok şimdi işverenlerin gelir sana oy verir 33 7 Yanıtla
  • Ali Arslan: Eğer söylenen rakamlar doğru ise emekli vatandaşlar bundan sonra yüzde bin verein seçimlere yakın asla oy vermeyecek,ayıptır yahu hırsızlıkni yapsınlar ducmu islesinler hayatta kalmak için kendinize gelince yüzde 100 200 zam hooop eller havaya kabul edildi ama emekli vatandaşlar bunu asla unutmayacak 33 1 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Özel sektör ile memur maaşları denkleşmedikçe hatta özel sektör daha fazla çalıştığı, daha az izin kullandığı, daha ağır çalıştığından maaşları memur maaşlarından fazla olmadığı sürece olmazz… yazık işçinin özel sektör çalışanının haline … 18 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:44:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yapılacak zam oranı belli gibi! İşte temmuzdan sonra emekli ve memurun alacağı maaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement