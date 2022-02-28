Yaptırımların ardından Rus menkul kıymetlerin satışına yasak geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Yaptırımların ardından Rus menkul kıymetlerin satışına yasak geldi

28.02.2022 09:28
Yaptırımların ardından Rus menkul kıymetlerin satışına yasak geldi

Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.

Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.

Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00'da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, Rus piyasasındaki işlemlerde yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın söz konusu ülkelerde bulunan yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulduğunu açıklamıştı.

Ayrıca çok sayıda Rus bankasına da yaptırım uygulanırken, Avrupa Birliği hava sahasının da Rus uçaklarına kapatılması kararı verilmişti.

YORUMLAR
500
Rusya Dışişleri Bakanlığı: BM, Lavrov'un Cenevre'deki toplantıya gelmesini sağlayamıyor Rusya Dışişleri Bakanlığı: BM, Lavrov'un Cenevre'deki toplantıya gelmesini sağlayamıyor ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına 'ülkeyi acilen terk edin' tavsiyesi ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına 'ülkeyi acilen terk edin' tavsiyesi İki Rus milyarderden Putin'e 'Ukrayna'da barış' çağrısı İki Rus milyarderden Putin'e 'Ukrayna'da barış' çağrısı

Rusya Merkez Bankası, Döviz, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yaptırımların ardından Rus menkul kıymetlerin satışına yasak geldi - Son Dakika


Son Dakika
09:32 Putin'in Ukrayna'ya karşı nükleer güçlerini kullanma tehdidine Ukrayna: Dünya için felaket olur, bu bile bizi kıramaz
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
08:50 Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı
08:42 İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı
08:36 Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti!
08:33 Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı!
08:27 Canan Kaftancıoğlu yıllar önce "Erbakan'ı ıslıklarım" paylaşımında bulunmuştu! Sözleri yeniden gündem oldu
08:09 Bugün hava nasıl olacak? Pek çok yerde kar geri dönüyor, hava sıcaklıkları düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 09:43:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yaptırımların ardından Rus menkul kıymetlerin satışına yasak geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement