Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye\'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden Atlasglobal resmen iflas etti. 17 Haziran 2021'de başlayan iflas süreci Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin tarafından yapılan incelemeler ve onama kararıyla nihayete erdi.

24.07.2024 10:10
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Havacılık sektöründe Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden olan Atlasglobal (Atlasjet Havacılık A.Ş.) resmen iflas etti. Haziran 2021'de iflasını ilan eden şirketle ilgili Yargıtay'dan onama kararı çıktı.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 17 Haziran 2021'de Atlasglobal'in iflasına karar vermiş ve dava İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı. İflasa ilişkin dosyaları inceleyen İstinaf Mahkemesi mahkeme heyeti, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3. Maddesi gereğince şirket yönetim kurulunca şirket iflasının istenmesi yönünde bir karar bulunması gerektiğini ancak dosya kapsamında ve UYAP'ta böyle bir karara rastlanmadığı gerekçesiyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/135 Esas, 2021/528 karar, 17/06/2021 tarihli kararının kaldırılmasına hükmetmişti.

İLK DURUŞMA 2023'TE BAŞLADI

İstinaf mahkemesi tarafından verilen hükümle, dosyanın karara uygun şekilde yargılama yapılması ve yeniden bir karar verilmek üzere tekrardan ticaret mahkemesine iadesi sağlanmıştı. Eylül 2022'de alınan kararla 17 Haziran 2021 tarihinde Atlasjet Havacılık A.Ş. için verilen iflas kararı böylece bozulurken, geçtiğimiz yılın Ocak ayında bir duruşma daha yapılmıştı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından 22 Eylül 2022 tarihinde alınan 2022/1308 Esas, 2022/1031 sayılı iflasın kaldırılması kararı İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tekrardan incelendi.Yapılan inceleme sonrasında Bölge İdare Mahkemesi'nin eksik gördüğü dosyaların aslında dava belgeleri içerisinde olduğuna ve araştırılacak başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından açık yargılamaya son verildiği ifade edildi. Haziran 2021'de Atlasjet Havacılık A.Ş'nin iflasına karar veren ve daha sonra bu hükmü İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılan Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 19 Ocak 2023 tarihinde yeniden iflasına karar verilmişti.

İFLASI ONAYLANDI

Atlasjet ile ilgili dosya daha sonra Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeler sonrasında iflas kararının onanmasına ve bir örneğinin ilk derece mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi'ne gönderilmek üzere kesin olarak oy birliği ile karar verildi.

Yargıtay tarafından alınan karar şöyle:

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

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Son Dakika Ekonomi Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti - Son Dakika

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