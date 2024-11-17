Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Yarın gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 15 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 67 kuruştan satılacak.

17.11.2024 11:18
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi beklenirken pompaya da yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin 42 lira 15 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 67 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Brent Petrol, İstanbul, Ekonomi, Enerji, Finans, Ankara, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yunus Yeniay:
    böyle büyük indirim yapmayın ülke batar 4 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Kepçeyle alıp çaykaşığıylan verilerrr.. 1 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    İndirim yapılırken kuruşlarla ama zam gelince liraya çıkıyor 1 0 Yanıtla
  • Coşkun Dinç:
    helal olsun ???? 0 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Vay. Hemen koşup depomuzu fulleyelim! 0 0 Yanıtla
  • SEZER ÖZTOP:
    ozaman diğer gün 80 kuruş zam gelcek 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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