Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL\'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

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AK Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

KART BAŞINA 750 TL'LİK KESİNTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacak.

DETAYLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI

Vatandaşların tepkisine de neden olan torba yasa teklifinin detayları da netleşmeye başladı. Buna göre 750 liralık pay, kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak.

İlgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek. Kart hamilinden tahsil edilen tutar, tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek.

KART İPTAL EDİLSE BİLE İADE YOK

Öte yandan limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık pay kart iptal edilse dahi iade edilmeyecek. Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde ise ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrı pay alınmayacak. Torba teklifle getirilen paylar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.