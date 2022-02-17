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Yaşam Memnuniyeti Araştırması - Son Dakika

Yaşam Memnuniyeti Araştırması

17.02.2022 10:24
Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2020'de yüzde 48,2 iken 2021'de yüzde 49,3'e yükseldi.

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2020'de yüzde 48,2 iken 2021'de yüzde 49,3'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2020'de yüzde 48,2 iken 2021'de yüzde 49,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2020'de yüzde 14,5 iken 2021'de yüzde 16,6 olarak kayıtlara geçti.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2020'de yüzde 43,2 iken geçen yıl yüzde 43,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2020'de yüzde 53,1 iken 2021'de yüzde 54,6 olarak belirlendi.

-Evli bireyler daha mutlu

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2021'de yüzde 54 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 40,1 olarak gerçekleşti.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 48,9'unun, evli kadınların ise yüzde 58,8'inin mutlu olduğu gözlendi.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 65 ve üzeri yaş grubu, 2020'de yüzde 57,7, 2021'de ise yüzde 56,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.

En düşük mutluluk oranı ise 2020'de yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda görülürken 2021 yılında yüzde 44,5 ile 18-24 yaş grubunda gözlendi.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 65 ve üzeri yaş grubu, 2020'de yüzde 57,7, 2021'de yüzde 56,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2020'de yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda görülürken 2021 yılında yüzde 44,5 ile 18-24 yaş grubunda gözlendi.

-En yüksek mutluluk oranı bir okul bitirmeyenlerde görüldü

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 2021'de en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu, yüzde 51,4 ile ilkokul mezunu, yüzde 47,8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 47,6 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 45,7 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2021'de yüzde 67,6 olurken bunu sırasıyla, yüzde 16,8 ile çocuklar, yüzde 4,1 ile eş, yüzde 4 ile anne/baba yine yüzde 4 ile kendisi ve yüzde 2,1 ile torunlar takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2021'de yüzde 69 olurken bunu sırasıyla, yüzde 14,3 ile sevgi, yüzde 8,9 ile başarı, yüzde 5,1 ile para ve yüzde 2,3 ile iş takip izledi.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2021'de asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 73,8 olurken bunu sırasıyla yüzde 69,8 ile ulaştırma, yüzde 68,1 ile sağlık, yüzde 59,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 55,7 ile eğitim ve yüzde 54,8 ile adli hizmetlerinden memnuniyeti takip etti.

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2021'de yüzde 60,7 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 59,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 62,4 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yaşam Memnuniyeti Araştırması - Son Dakika Ekonomi


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