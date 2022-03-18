Yaşlı nüfus istatistikleri (2) - Son Dakika
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Yaşlı nüfus istatistikleri (2)

18.03.2022 11:00
Yaşlı nüfus istatistikleri (2)

Türkiye'de geçen yıl yaşlı erkeklerin yüzde 51,2'si, yaşlı kadınların ise yüzde 60,1'i mutlu olduğunu beyan etti.

Türkiye'de geçen yıl yaşlı erkeklerin yüzde 51,2'si, yaşlı kadınların ise yüzde 60,1'i mutlu olduğunu beyan etti. Yaşlıların en önemli mutluluk kaynağı yüzde 59,9 ile aileleri, yüzde 21,5 ile çocukları oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yaşlı nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı, 2016'da yüzde 20,8 iken 2020'de yüzde 15,6'ya düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı yüzde 24,2, yaşlı erkeklerin oranı yüzde 4,7 çıktı.

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2016'da yaşlı nüfusun yüzde 43,7'si ilkokul mezunu, yüzde 5,6'sı ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, yüzde 5,9'u lise veya dengi okul mezunu, yüzde 5,8'i yükseköğretim mezunu iken 2020'de ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 46,1'e, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 7,9'a, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 8'e, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise yüzde 7,4'e yükseldi.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

Yaşlı nüfusta medeni durum

Yaşlı erkek nüfusun 2021 yılında yüzde 1,3'ünün hiç evlenmemiş, yüzde 83,7'sinin resmi nikahla evli, yüzde 3,6'sının boşanmış, yüzde 11,4'ünün eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun yüzde 2,7'sinin hiç evlenmemiş, yüzde 46'sının resmi nikahla evli, yüzde 4'ünün boşanmış, yüzde 47,4'ünün ise eşi ölmüş olduğu belirlendi.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2016'da Türkiye geneli için yüzde 21,2 iken 2020'de yüzde 21,9 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2016'da yüzde 16 iken 2020'de yüzde 16,7'ya çıktı.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı 2016'da yüzde 14,7 iken 2020'de yüzde 15,6 oldu. Yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı ise 2016'da yüzde 17 iken 2020'de yüzde 17,6 olduğu tespit edildi.

Yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranı 2016'da yüzde 11,8 iken 2020'de yüzde 10'a geriledi. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkek nüfusta yüzde 16,8 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 4,6 olarak belirlendi. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2016'da yüzde 2,6 iken 2020'de yüzde 2,7 olduğu görüldü.

İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 4 kat arttı

Yaşam Memnuniyeti Araştırması Sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2021'de yüzde 49,3 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için yüzde 56,2 oldu. Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2021'de erkeklerin yüzde 51,2'si, kadınların ise yüzde 60,1'i mutlu olduğunu beyan etti.

Yaşlı bireylerin 2016'da en önemli mutluluk kaynağı yüzde 64,2 ile aileleri, yüzde 18 ile çocukları, yüzde 6,9 ile eşleri, yüzde 6,4 ile torunları iken 2021 yılında yüzde 59,9 ile aileleri, yüzde 21,5 ile çocukları, yüzde 8,1 ile torunları ve yüzde 6,2 ile eşleri oldu.

Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2016'da yüzde 8,8 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32,5'e yükseldi.

İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2021 yılında yüzde 40 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 25,9 oldu.

(Bitti)

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Türkiye İstatistik Kurumu, Yoksulluk, İnternet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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