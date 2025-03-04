Dünya genelinde yüksek seyreden enflasyon altına olan talepleri artırdı. Merkez Bankalarının da ardı ardına tonlarca alım yapmaları güvenli liman fiyatlarının rekor kırmasına neden oldu. Fiyatlardaki bu zirve 21 Şubat cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından tersine döndü. O günden bugünü fiyatlarda yüzde 4'e yakın volatilite gerçekleşti.
Yeni fiyatlar hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar tarafından farklı şekilde yorumlanıyor. Kimi bu yüzde 4'lük düzeltme hareketinin bir alım fırsatı olduğunu, altının yükseliş hikayesinin hızla devam edeceğini öngörüyor. Fiyatlardaki bu geri çekilme bir takım yatırımcı tarafından ise yeterli bulunmayarak gram altında ancak 3 bin lira seviyelerinin alım fırsatı olabileceğini savunuyor.
İşte 4 Mart 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Gram altın: 3.384,09 TL
Çeyrek altın: 5.626,00 TL
Yarım altın: 11.251,00 TL
Tam altın: 22.229,61 TL
Cumhuriyet altını: 22.410,00 TL
Gremse altın: 55.731,85 TL
Ons altın: 2.887,69 dolar
NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcılar altın fiyatlarında alım fırsatına odaklandı - Son Dakika
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