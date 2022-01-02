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Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor - Son Dakika

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor

02.01.2022 12:01
Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor

Karadeniz'de yürütülen arama çalışmalarında görev almak amacıyla yola çıkan ve geçen yıl 7 Ekim günü Filyos Limanı'na demirleyen Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferi için gün sayıyor.

Karadeniz'de yürütülen arama çalışmalarında görev almak amacıyla yola çıkan ve geçen yıl 7 Ekim günü Filyos Limanı'na demirleyen Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferi için gün sayıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz; geçen yıl 7 Ekim günü Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olan Filyos'a gelmiş ve burada kule montajı için hazırlık çalışmaları başlatılmıştı. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisinin boyu 229.6 metre genişliği ise 36 metre. 104 metre kule yüksekliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi Türkiye'nin Fatih Sondaj Gemisi'nden sonra envantere dahil edilen ikinci derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Kule montajı tamamlanan Yavuz Sondaj Gemisi'nin Şubat ayının ikinci yarısında Karadeniz'e açılması bekleniyor. Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri'nin Karadeniz'deki çalışmaları sürerken Yavuz Sondaj Gemisi de bu çalışmalara dahil olacak.

2019'da Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katıldı

Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin su sondaj gemisi Yavuz; daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde görev yaptı. 2018 yılının Ekim ayında TPAO envanterine dahil edilen Yavuz Sondaj Gemisi 2019 yılında Akdeniz'de yürütülen arama çalışmaları kapsamında sondaj faaliyetlerine katıldı. Dinamik konumlandırma sistemine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi, 6 metreye kadar olan dalgalar da bile sorunsuz sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

Hedef; 2023'te ilk faz gaz üretimini karaya ulaştırmak

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi; açık denizde inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesi'nde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor. Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte inşa edilecek. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak. Projenin ilk fazında açık denizde açılacak kuyulardan üretilen doğal gaz yaklaşık 40 santim çapındaki çelik boru hattı ile karaya taşınacak.

Karadeniz'deki en büyük keşif

TPAO, 2020 yılında Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi ile yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Tuna-1 Kuyusu'nda 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. 2020 yılındaki bu keşfe ek olarak 2021 yılında Amasra-1 kuyusunda keşfedilen 135 milyar metreküp doğal gazla, Sakarya Sahası'nda bulunan rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı.

Bu keşif hem Türkiye'nin karada ve denizde gerçekleştirdiği, hem de Karadeniz'de herhangi bir ülke tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğal gaz keşfi niteliği taşıyor. Sakarya Gaz Sahası ayrıca 2020 yılında dünya çapında açık denizde gerçekleştirilen en büyük keşif oldu.

Öte yandan, Fatih Sondaj Gemisi ve Kanuni Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki keşfe ilişkin sondaj faaliyetleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girerek gemi personeli ve ailesiyle buluşmuştu. - ZONGULDAK

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor
Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor
Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor
Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor

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Karadeniz, Doğalgaz, Filyos, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor - Son Dakika
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