Yavuzeli çiftçisine 20 bin badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından iklim ve toprak analizleri sonucunda badem üretimine elverişli olduğu tespit edilen Yavuzeli ilçesinde çiftçilere 20 bin badem fidanı dağıtıldı.

GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, tarımda bölgesel kalkınmayı desteklemek ve yerinde üretim modelini kentin tüm ilçelerinde yaygınlaştırarak uygulamak için il genelinde yürüttüğü tarım politikasını sürdürüyor. Bu çerçevede bölgesel iklim ve toprak araştırmaları çerçevesinde badem üretimine uygun olduğu saptanan Yavuzeli'nde, katma değeri yüksek 20 bin ferragnes türü aşılı badem fidanı yüzde 70 hibeyle çiftçilere dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yavuzeli'nin Yavuz Sultan Selim'den adını alan çok özel bir ilçe olduğunu belirterek, çiftçilere sağlanan desteklerin Yavuzeli ilçesinin bereketine bereket katacağını söyledi.

"Gıda konusu mili güvenlik meselesi"

Yavuzeli'nin öncesinde bir köy olduğunu ancak giderek çok güzel bir ilçeye dönüştüğünü anlatan Başkan Şahin, "Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak Yavuzeli'nin ekonomisini yükseltmek için tek vücut olduk. Yavuzeli ekonomisi dediğin, toprakla başlıyor. Bugün, gıda artık, bir milli güvenlik meselesi kadar önemli bir halde. Bizim gıda güvenliğini sağlamak için bu bakış açısından hareketle projeler üretmemiz lazım. Esnafın da ekonomisi, ailenin de ekonomisi toprakla başlıyor. İlçe başkanımız, göreve ilk başladığı gün, ilçedeki sulama kanalına dönük harekete geçti. Biz özel çalıştık ve devletten özel destek aldık" dedi.

"Her ilçede toprak iklim analizi yapıldı"

Modern dünyada bir damla suyun bir altından daha kıymetli olduğunu dile getiren Şahin, "Su yönetimini iyi yönetemezsek yarın kapıda su savaşları var. Bugünden bu riski görmemiz ve buna göre yol haritası oluşturmamız gerekiyor. İşte, onun için büyük fotoğrafa baktığımızda toprak ve suyun Yavuzeli'nin ekonomisini oluşturduğunu görüyoruz. Ama bu toprağa hangi çeşit ürün ekeceğin de başka bir uzmanlık alanı. Bu doğrultuda tarım il müdürümüz ve tarım ve gıda daire başkanımız ilçe bazlı çalıştı. Hangi ilçeye ne vereceğimizi kararlaştırdık.

"Yavuzeli'nin toprağı havası badem' diyor

Yavuzeli'nde yapılan analiz sonucunda badem üretimine uygun olduğunun gözlemlendiğini aktaran Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Badem, yaşadığımız hastalıkların büyük bir çoğunluğunun ilacı. Alzaymır, parkinson gibi hastalıklar için tıp dünyası fındık, fıstık ve bademi öneriyor. Koruyucu önleyici tedbirler çerçevesinde bu ürünlerin doğrudan beyni beslediği ifade ediliyor. O yüzden çok üretmemiz lazım ve bunu çok iyi anlatmamız lazım. Bugün, bu ürünlerin bölgeden bölgeye değişkenlik göstermesi tesadüf değil."

"Tüm ilçelerde uygun fidan ve fide dağıtılıyor"

Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtacağı 20 bin badem fidanı için toplandıklarını söyleyerek, Yavuzelili hemşerileri adına başta Başkan Fatma Şahin olmak üzere tüm ekibine teşekkür etti. Bölgesel açıdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir model geliştirdiğinin altını çizen Sakaroğlu, "Tüm ilçelerde bölgenin iklim uyumuna ve toprak analizine göre çiftçilere bulunduğu ilçeye uygun fidan ve fide desteği sağlıyor. Hayvancılıkla uğraşan insanlara keza buna benzer destekler sağlanıyor. Bu anlamda ilçem adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dağıtım töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Yavuzeli Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ve çiftçiler bulundu. - GAZİANTEP