Yaz hediyeleri Sigortam.net'te

Sigortam.net'ten sigorta teklifi ve poliçe satın alanlar, çekilişle iPhone ve Apple Watch kazanma şansı elde edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, 4-28 Temmuz'da sürecek yaz kampanyasıyla 1 adet iPhone ve 8 adet Apple Watch'u şanslı Sigortam.net'lilere hediye edecek.

Sigortam.net, hizmet verdiği kasko, zorunlu trafik sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortası, DASK, konut sigortası, evim güvende ve cep telefonu sigortası için teklif alan herkese kampanyaya katılma ve bir adet çekiliş hakkı tanıyor. Alınan teklifin poliçeye dönüşmesi halinde ise katılımcılar, poliçe tutarının her 100 TL'si için ekstra çekiliş hakkı elde ediyor.