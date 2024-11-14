Yediemin Otoparkındaki Araçlar Borçsuz Satışa Çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yediemin Otoparkındaki Araçlar Borçsuz Satışa Çıkıyor

Yediemin otoparklarında bulunan ve borçları nedeniyle satışa çıkarılan araçlar, borçsuz şekilde yeni sahiplerini bulacak. Bu durum, araç sahipleri için önemli bir fırsat oluşturuyor. Detaylar haberimizde.

14.11.2024 09:32
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9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre buluntu ve yasal zorunluluklar nedeniyle trafikten menedilerek Yediemin otoparklarında bekletilen ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satış sürecine yeni kurallar getirildi.

SATIŞIN ARDINDAN KISITLAMALAR KALDIRILACAK

Satılacak araçların üzerindeki 'satılamaz', 'devredilemez' ve 'haciz' gibi kısıtlamalar ilgili kurumlara bildirilecek ve satış işlemlerine başlanılacak. Satış işlemi tamamlandığında ise kısıtlamalar otomatik olarak kaldırılarak, tescil kayıtları buna göre güncellenecek.

ESKİ BORÇLAR ESKİ SAHİBE KALIYOR

Şasi veya motor numarası eksik ya da tahrip olmuş araçların satışı da mümkün hale getirildi. Eksik kalan bilgiler, satışı gerçekleştirecek kurum tarafından ilgili mevzuata uygun olarak tamamlanacak. Araç satışa uygun hale getirilecek.

Yediemin otoparklarındaki araçlara ilişkin en çok merak edilen ise vergi borcu trafik cezalarının kim tarafından ödeneceği konusuydu. Yeni yasaya göre vergi ve trafik cezaları gibi eskiye ait borçlar ise eski sahibine ait olacak. Aracı yeni alan, borçsuz şekilde mülkiyet hakkını elde edecek.

Otomobil, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yediemin Otoparkındaki Araçlar Borçsuz Satışa Çıkıyor - Son Dakika

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