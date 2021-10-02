Yeditepe Üniversitesi'nde ilk ders Duygun Yarsuvat anısına yapıldı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, "Ceza Muhakemesi ve İnsan Hakları Hukuku" açılış dersini, geçen ay yaşamını yitiren fakültenin öğretim üyesi Prof. Dr. Duygun Yarsuvat anısına gerçekleştirdi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi'nin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi İnan Kıraç Salonu'nda, salgın önlemleri alınarak gerçekleştirilen derse öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a dair anıların paylaşıldığı derste Yarsuvat'ın öncü çalışmalarından örnekler verildi.

Açıklamada dersin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Üzeltürk, Yarsuvat'ın 35 yıldır öğrencisi olduğu için şanslı olduğunu ifade ederek, "Benim hayatımda çok önemli etkileri olan biriydi. Derslere hep gülümseyerek girerdi. Ben derse gülümseyerek girmeyi Duygun hocadan öğrendim." ifadelerini kullandı.

Yarsuvat'ın öğrencilerini birey olarak çok önemsediğini ve onlara değer verdiğini aktaran Üzeltürk, "İnsan hakları alanında çalışmanın temeli de budur. Bireyi sevmeden, bireyle o gönül birliğini kurmadan insan hakları alanında çalışamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok iyi bir bilim insanı, yönetici ve avukattı"

Hukuk Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Köksal Bayraktar da, Yarsuvat'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu dile getirerek, "Çok iyi bir bilim insanı, yönetici ve avukattı. Sosyal yönü son derece kuvvetli bir insandı. Uluslararası ceza hukuku alanında önemli bir kişiydi. Şakacı bir insandı. Bizim idolümüzdü. Kaybı Türk toplumu için önemli bir eksikliktir" ifadelerini kullandı. Bayraktar, Duygun Yarsuvat'ın öncü çalışmalarından örnekler paylaştı.

Prof. Dr. Ümit Kocasakal ise "Bazı insanlar vardır ki hayatlarını hiç kaybetmezler. Aksine o insanlar yaşarken yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, söyledikleriyle hayatlarını hiçbir zaman kaybetmemek üzere kazanırlar ve hep muhafaza ederler. Duygun Bey, bana göre onlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'ın gençlerle inanılmaz bir diyaloğu olduğunu aktaran Kocasakal, Yarsuvat'ın çalışmalarından örnekler vererek günün sorunlarına değindi.

Fakültenin Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Barış Erman da, ceza muhakemesini Yarsuvat'la sevdiğini belirterek, "Ceza muhakemesi insan haklarıdır. Ceza muhakemesi asla sadece teknik değildir, sadece uygulama değildir, sadece usul değildir. Ceza muhakemesi bir içeriğe, bir felsefeye sahiptir ve her zaman insanın özgürlükleri ile çok yakın ilişkilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Fulya Eroğlu da, çok şanslı bir asistanlık dönemi geçirdiğini belirterek, Yarsuvat'ın öğrencileriyle çok yakından ilgilendiğini vurguladı.

Verilen bilgiye göre, Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kaan Karcıklı'nın da konuşma yaptığı derste, son konuşmayı Yarsuvat ailesi adına kızı Elif Yarsuvat yaptı. Duygu yüklü konuşmasında Elif Yarsuvat, düzenlenen ders için teşekkür etti.