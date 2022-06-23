Yeditepe Üniversitesi'nin Dijital Adaptasyon Projesi'nde ikinci mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Yeditepe Üniversitesi'nin Dijital Adaptasyon Projesi'nde ikinci mezuniyet heyecanı

23.06.2022 09:14
Yeditepe Üniversitesi'nin Dijital Adaptasyon Projesi'nde ikinci mezuniyet heyecanı

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü ile Yarenlik Yolu Platformu'nun iş birliğinde, 65 yaş üstüne yönelik dijital okuryazarlığın yaygınlaşması hedefiyle gerçekleştirilen Dijital Adaptasyon Projesi, ikinci mezunlarını verdi.

Yeditepe Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü ile Yarenlik Yolu Platformu'nun iş birliğinde, 65 yaş üstüne yönelik dijital okuryazarlığın yaygınlaşması hedefiyle gerçekleştirilen Dijital Adaptasyon Projesi, ikinci mezunlarını verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi ile katılımcılar, 2 hafta üniversite kampüsünde, 8 hafta da online olmak üzere 30 saatlik eğitim aldı.

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri, katılımcılara gönüllü olarak dijital platformların güvenli, etkili ve yararlı kullanılması, görüntülü konuşma, konum gönderme, online bankacılık, online alışveriş, e-devlet, e-nabız gibi en çok ihtiyaç duyulan sitelerin kullanımı konusunda becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler verdi.

"E-Adaptasyon Projesi bir gönül işidir"

Sertifika töreni, Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Kamaşak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan projenin öncüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Altan Kar, "E-Adaptasyon Projesi bir gönül işidir. Projede görev alan tüm ekip üyeleri ile 65 yaş üzeri katılımcılar arasında eğitim boyunca, kalbe dokunan pek çok an ve biriken anılar ile dijital okuryazarlık becerisi kazanma amacının çok üzerinde bir manevi tatmine ulaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Projede görev alan Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Kaan Eryücel de projenin içinde bulunmayı ve katkı sağlamayı çok istediğini belirterek, "Dijital ortamda bildiklerimi karşıdaki kişiye doğru bir şekilde yansıtabilecek miyim?' Bu soru hep aklımdaydı. Son dönemimi aktif ve keyifli geçirmiş oldum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu eğitimle dünyaya bağlanmak beni çok mutlu etti"

Cep telefonu kullanmamasına rağmen bu eğitime katılmak istediğini aktaran Hürrem Özbay da "Telefonum yoktu, olmasa bile öğrenmek istedim. Arkadaşlarımdan bilgi almaya çalıştım, öyle idare ettim. Kızım bana doğum günü hediyesi telefon almış, artık öğrendiklerimi uygulayacağım. Arkadaşlarım ve yarenim Gonca bana yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Sertifika törenine kızı ile katılan Fatma Yücel de eğitimleri çok sevdiğini, bu eğitim ile evde otururken bütün dünyaya bağlanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Eğitime başlamadan kısa bir süre önce eşini kaybettiğini söyleyen Osman Saygılı da zor günler yaşadığını, eğitimin katkısıyla moral kazandığını aktardı.

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Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeditepe Üniversitesi'nin Dijital Adaptasyon Projesi'nde ikinci mezuniyet heyecanı - Son Dakika

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