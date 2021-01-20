Yellen: Faizler bir süre daha düşük düzeylerde kalacak - Son Dakika
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Yellen: Faizler bir süre daha düşük düzeylerde kalacak

20.01.2021 09:00
Yellen: Faizler bir süre daha düşük düzeylerde kalacak

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, faiz oranlarının önümüzdeki dönemde uzun bir süre daha düşük düzeylerde kalacağını söyledi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, faiz oranlarının önümüzdeki dönemde uzun bir süre daha düşük düzeylerde kalacağını söyledi.

ABD Senato'su Finans Komitesi'nde, Hazine Bakanlığı adaylık duruşmasında konuşan Yellen, bununla birlikte faizlerin yükselme riski de bulunduğuna dikkat çekerek, bu nedenle "sürdürülebilir ve sorumlu bir politika" oluşturmak gerektiğinin altını çizdi.

Yellen, coronavirus salgınının etkisini hafifletmeyi amaçlayan ekonomik canlandırma önlemlerinin sonuçlarından söz ederken, "Diğer ülkelerden yapılan araştırmalar, genellikle, zayıf ekonomiyi canlandırmak için piyasaya para sürmenin uzun vadede daha düşük bir borç yükü oluşturduğunu gösteriyor" diye ekledi.


Kaynak: DHA
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