Üye Girişi
Yem üreticileri, yemdeki katkı maddelerinin yurt içinde üretilmesini istiyor - Son Dakika

Yem üreticileri, yemdeki katkı maddelerinin yurt içinde üretilmesini istiyor

31.01.2022 11:45
Yem üreticileri, yemdeki katkı maddelerinin yurt içinde üretilmesini istiyor

Hayvancılık sektörünün en önemli unsurlarından olan yemde fiyat artışına tepki gösteren üreticiler, sulama projeleriyle üretimin artırılmasını, yemde katkı maddesi ithalatının son bulmasını istiyor.

Hayvancılık sektörünün en önemli unsurlarından olan yemde fiyat artışına tepki gösteren üreticiler, sulama projeleriyle üretimin artırılmasını, yemde katkı maddesi ithalatının son bulmasını istiyor.

Türkiye'nin büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve diğer tüketimlerde kullanılan yıllık yem miktarının ortalama 25 milyon ton civarında olduğu biliniyor.

Sektörde 43 yıldır hayvan üreticilerine karma yem tedarik eden fabrikanın müdürü Nuri Şahin, AA muhabirine, yem fiyatlarının artışından hayvancılık yapanların da yem üreticilerinin de rahatsız olduğunu söyledi.

Hayvansal yem üretiminde kullanılan soya, küspe ve yemlik mısır gibi ürünlerin yaklaşık yüzde 50'sinin ithal edildiğini ifade eden Şahin, "Bu nedenle yem üreticileri kur hareketlerinden etkileniyor. Kurdaki hareketlilik, sektördeki sürdürülebilirliği dönem dönem aksatıyor." diye konuştu.

Doğru planlama ve desteklemelerle sorunun ortadan kalkacağına inandıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki tarımsal alan miktarı 28 milyon hektar. Bu alandan 16,5 milyon hektarı tarımda kullanılabilirken, 6,5 milyon hektarını sulayabiliyoruz. Geriye kalan 10 milyon hektar arazi ya kıraç ya da nadasa bırakılıyor. Sulama problemi çözülebilirse, yemde kullanılan katkı maddelerini ithal etmeyi bırakıp, ihraç edebilir duruma gelebiliriz. Havza bazlı destekler ve havzalar arasında su transferinin sağlanması lazım. Ülkemizde bu altyapı ve imkan var."

"İthal edilen yem katkı maddesinin yurt içinde üretilmesi şart"

Sektörde, hayvan üreticilerinin 60 yıldır yem ihtiyacını karşılayan başka bir fabrikanın müdürü Abdurrhaman Özbalcı ise hayvan popülasyonunun azalması ve dolar kurunun oynaklığı nedeniyle yem satışlarının bir miktar azaldığını belirtti.

Yemdeki katkı maddesinde ithalatın önüne geçilmesi gerektiğine işaret eden Özbalcı, "İthal edilen yem katkı maddesinin yurt içinde üretilmesi şart. Bu da uzun vadede Türkiye'deki tarım alanlarının daha iyi kullanılması ve sulanmasıyla sağlanabilir. Başka bir alternatif de yem katkı maddelerinin alım politikasının daha ön görülü, gerekirse bir yıl vade sunarak, devletimizin fiyatların daha ucuz olduğu dönemde ham madde desteği sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinden Erkut Gürbüz de Türkiye'deki hayvan üreticisinin yem ihtiyacının karşılanmasında ve lojistiğinde herhangi bir sorun yaşanmadığını anlattı.

Gürbüz, şöyle devam etti:

"İthal edilen küspe grupları, vitamin ve mineral destekli ham maddelerin iyi bir planlamayla Türkiye'de daha ekonomik bir şekilde üretilebilmesi ve desteklemelerin yapılması gerekiyor. Diğer bir husus ise Türkiye'de üretilen yem ham maddelerinin, doğru bir hayvancılık politikasıyla beraber üretilmesi gerekiyor."

YORUMLAR
500

Hamster Coin, Nuri Şahin, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yem üreticileri, yemdeki katkı maddelerinin yurt içinde üretilmesini istiyor - Son Dakika Ekonomi


18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı         
11:39
31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor. 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.         
11:33
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Güldür Güldür'de eğlenceli anlar! Fahrettin Koca taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu Güldür Güldür'de eğlenceli anlar! Fahrettin Koca taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu         
10:58
Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!         
10:03
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi         
09:35
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41

Son Dakika Haberleri
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:39 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:33 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
11:23 Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak
11:19 Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü
11:18 Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi
11:04 Eksi 20 derecede ürettiği domatesleri Avrupa'ya pazarlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 11:53:14. #1.12#
SON DAKİKA: Yem üreticileri, yemdeki katkı maddelerinin yurt içinde üretilmesini istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement