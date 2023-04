Yeme-içme sektöründe yatırımcılar yeni franchise modellerine yöneliyor

Pandemiyle birlikte kafe ve restoranlarda uygulanan gel-al ve eve sipariş hizmetleri, yatırımcılar için yeni fırsatlar ortaya koyuyor. Restoran zincirlerinin yeni franchise modelleri, en az yatırımla en fazla karlılığı vadediyor. Konuyla ilgili konuşan Sait Döner Yönetim Kurulu Üyesi Eren Karabağlı, "Yeni iş modellerine ihtiyacımız var. Bizler de Türkiye'de bir ilk olarak geliştirdiğimiz yeni franchise paketiyle girişimci ve yatırımcılara, kurumsal kimliğinden lojistik ve teknolojik altyapısına kadar hazır yani her anlamda anahtar teslim bir model sunuyoruz" dedi.

2020 yılının başından bu yana tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını, iş dünyasını da dönüştürüyor. KPMG tarafından yapılan bir araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 72'si hayatta kalmak için sektörlerinin yeni normalini arıyor. Bu sektörlerin başında da yeme-içme geliyor. Salgın tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlara getirilen kısıtlamalar, sektör oyuncularının online yemek siparişi ve gel-al gibi hizmetlere odaklanmasına sebep oldu. Bu durum, restoran zincirlerinin franchise anlayışını da değiştiriyor. Daha küçük metrekarelerde hizmet veren, oturma alanları bulunmayan yeni işletmeler doğuyor. Türkiye'de bu uygulamaya geçen restoran zincirlerinin başında ise Sait Döner geliyor.

PANDEMİ YENİ BİR İŞ MODELİNİ GEREKLİ KILDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sait Döner Yönetim Kurulu Üyesi Eren Karabağlı, "Yüksek maliyetler, büyük metrekareleri yönetme zorluğu, hijyen ihtiyaçlarının yarattığı sıkıntılar, yeme-içme sektörünün zorlandığı başlıca konular. Yeni iş modellerine ihtiyacımız var. Sait Döner olarak bizler de Türkiye'de bir ilk olarak geliştirdiğimiz yeni franchise paketiyle girişimci ve yatırımcılara, kurumsal kimliğinden lojistik ve teknolojik altyapısına kadar hazır yani her anlamda anahtar teslim bir model sunuyoruz. Oturma alanı bulunmayan, yalnızca 'eve servis' ve 'gel-al' konseptiyle hizmet veren bu franchise modeli sayesinde, en az yatırımla yüksek kar sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.

"150 BİN TL YATIRIM YETERLİ"

Eren Karabağlı, geliştirdikleri franchise modeline ilişkin detayları ise şöyle aktardı:

"Yeni dönemin iş modeli olarak da tanımlayabileceğimiz bu sistemde konsept için doğru lokasyonda 35 metrekare alan ve 150 bin TL yatırım bedeli yeterli. Girişimcilere, lojistik için ekstra bir ücret ödemelerine gerek kalmadan, mimari proje ile vakit kaybetmeden anahtar teslim bir yatırım imkanı sunuyoruz. Yönetimi kolay, müşteri memnuniyet oranı yüksek iş modelimizde franchise bedelinin yüzde 50'sini ise şubemizin tanıtımı için harcıyoruz."

TÜRKİYE'NİN 16 İLİNDE 56 NOKTAYA ÜRÜN TEDARİĞİ

Sektörde 40 yılı aşkın tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Eren Karabağlı, "Sait Döner olarak her yıl 300 bini aşkın müşterimize hizmet veriyor, ülkemizin 16 ilindeki 56 noktaya ürün tedariği sağlıyoruz. Bünyemizde 60 ton üretim kapasitesine sahip, ISO 22000, ISO 90001 ve Helal Et Standartlarında üretim yapan bir et işleme tesisimiz de bulunuyor. Geleneksel lezzetleri kaliteyle harmanlayarak et, sebze ve bakliyat gibi ürünleri yerinden özenle seçiyoruz. Özel yazılım sistemimiz sayesinde anlık ciro, maliyet ve stok takibi yapabiliyoruz. Yeni franchise modeliyle, hem sektördeki dönüşüme öncülük etmek hem de tüm müşteri gruplarına hitap eden, lezzetli ve kaliteli dönerimizi yaygınlaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.