Yemek ücretinde asgari sınır kalktı - Son Dakika
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Ekonomi

Yemek ücretinde asgari sınır kalktı

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İş yerinde yemek verilmeyen durumlarda yapılacak ödemelerde, asgari ücretin belli bir oranı değil, günlük yemek ücreti baz alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni uygulamaya göre, yemek ödemeleri, nakit veya yemek kartı, çeki, kuponu gibi araçlarla yapılabilecek.

03.12.2024 12:27  Güncelleme: 12:39
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Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, milyonlarca çalışanın yemek ücreti alımında önemli düzenlemeler getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle yemek ücretlerinde asgari ücret formülasyonu kaldırıldı, yemek kartları da kapsama alındı. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek karar ile artık yemek bedeli ödemeleri yalnızca nakit ile sınırlı olmayacak.

ASGARİ SINIR DEĞİL GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ ESAS ALINACAK

Eski düzenlemede yemek ücreti hesaplamaları, günlük asgari ücretin belirli bir oranına göre yapılıyordu. İşyerinde yemek hizmeti sağlanmayan durumlarda bu formül esas alınıyordu. Yeni düzenleme ile çalışanlara sağlanan yemek ücretleri, günlük yemek bedeli baz alınarak hesaplanacak. Bu, yemek ücretlerinin daha esnek belirlenmesine imkan tanıyor. İşverenler artık çalışanlara yemek ücreti ödemelerinde daha geniş bir seçenek sunabilecek. Yemek ödemeleri, nakit veya yemek kartı ile yapılabilecek.

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Son Dakika Ekonomi Yemek ücretinde asgari sınır kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abdulhamit Öksüz:
    Günlük yemek ücreti ne demek bu nasıl özensiz bir haber dili? Kime göre neye göre yemek ücreti belirleniyor? 1 0 Yanıtla
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