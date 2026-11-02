Yemeksepeti'nde pazarlama direktörlüğüne Kamer Buğu Öktem 1 Kasım 2026'da atandı - Son Dakika
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Yemeksepeti'nde pazarlama direktörlüğüne Kamer Buğu Öktem 1 Kasım 2026'da atandı

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Yemeksepeti\'nde pazarlama direktörlüğüne Kamer Buğu Öktem 1 Kasım 2026\'da atandı
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Yemeksepeti'nde pazarlama direktörlüğüne 1 Kasım 2026 itibarıyla Kamer Buğu Öktem getirildi. Öktem, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini temel alan kampanyalarla kullanıcı kazanımı ve bağlılığını artırmaya, sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye odaklanacak.

Yemeksepeti'nin Pazarlama Direktörlüğü görevine, 1 Kasım 2026 itibarıyla Kamer Buğu Öktem atandı. Marka stratejisi ve pazarlama alanlarında Türkiye ve uluslararası pazarlarda deneyim sahibi olan Öktem, yeni görevinde şirketin müşteri odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda pazarlama çalışmalarına liderlik edecek.

Online Yemek Siparişi Markası Yemeksepeti, Pazarlama Direktörlüğü görevine Kamer Buğu Öktem'i atadı. Şubat 2024'te Yemeksepeti'ne Marka Direktörü olarak katılan, Kasım 2025'ten itibaren ise Delivery Hero bünyesinde Yemeksepeti, foodora ve foodpanda markalarının Türkiye, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerindeki marka stratejilerine liderlik eden Öktem, 1 Kasım 2026 itibarıyla yeni görevini üstlendi ve şirkete liderlik ekibine dahil oldu.

Kullanıcı kazanımı, bağlılık ve büyüme odaklı pazarlama

Yeni görevinde şirketin tüketici ihtiyaç ve beklentilerini temel alan pazarlama stratejilerine liderlik edecek olan Kamer Buğu Öktem, ekibiyle birlikte kampanyalar geliştirmeye, kullanıcı kazanımını ve bağlılığını artırmaya, şirketin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye ve tüketicilerle kurduğu bağı güçlendirmeye odaklanacak.

Farklı kategorilerde ve uluslararası pazarlarda deneyim

Verilen bilgiye göre, kariyerine Danone'da başlayan Kamer Buğu Öktem, şirkette sekiz yıl boyunca farklı pazarlama ve marka yönetimi görevleri üstlendi. Aptamil, Danone Disney, Danino ve Alpro markalarında sorumluluk alarak bebek beslenmesi, çocuk ürünleri ve bitki bazlı ürünler gibi farklı kategorilerde çalıştı. Danone'un ardından Çin merkezli eğitim teknolojisi şirketi Walnut Coding'de Pazarlama Lideri olarak görev yapan Öktem, Singapur ve İstanbul merkezli çalışmalarıyla Asya pazarında da deneyim kazandı. Kamer Buğu Öktem, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yemeksepeti'nde pazarlama direktörlüğüne Kamer Buğu Öktem 1 Kasım 2026'da atandı - Son Dakika
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