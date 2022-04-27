Yeni 10 TL'lik banknotlar tedavülde - Son Dakika

Merkez Bankası yeni 10 TL'lik banknotların tedavüle girdiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni 10 TL'lik banknotların tedavüle girdiğini açıkladı. Merkez Bankası yeni tedavüle sokulan banknotlardaki imzaların Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtildi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotlar 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamalarına yer verildi. - İSTANBUL