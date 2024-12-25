Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın

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22 bin 104 TL olarak açıklanan yeni asgari ücret rakamına ünlü kebapçı Bedri Usta da tepki gösterdi. Çalışanlarıyla birlikte bir video yayımlayan Bedri Usta "Kurban olayım, daha tam imzalamamışken artırabiliyorsanız artırın" dedi.

25.12.2024 09:16
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2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yüzde 30'luk artış için "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajı yayımladı.

Yeni asgari ücret için belirlenen rakam tepkileri de beraberinde getirirken ünlü kebapçı Bedri Usta da bir video yayımlayarak eleştirilerde bulundu.

"DAHA TAM İMZALANMAMIŞKEN ARTIRIN"

Çalışanlarıyla birlikte kamera karşısına geçen Bedri Usta "Kurban olayım, daha tam imzalamamışken artırabiliyorsanız artırın" dedi.

Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın

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Son Dakika Ekonomi Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Fevzi Tankuş:
    Asgari ücret verilmesi gereken en az ücret bedri usta isterse daha fazla verebilir onda sınır yok 24 3 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    Keşke Cumhurbaşkanı Bedri usta olsa . 5 18 Yanıtla
  • maximusti35:
    seni kimse bağlamıyor. arttır personelinin maaşını dilediğin kadar. asgari ücret yeni lise mezunu bir çocuğun alacağı tutardır. tek tip çalışan ücreti değildir. serbest piyasada fiyatlar şekillenecektir. bıkmadınız popülizmden siyasetçisi sovmeni 11 3 Yanıtla
  • Ateş:
    Adamlar Türk-işi tınlamıyor Bedri usta.Biz bunu yapıyoruz sizde çalışacaksınız diye dikte ediyor.Sözde enflasyona ezdirmeyeceğiz diyorlardı,resmen işçi ile emekli ile dalga geçiyorlar.Senimi dinler bunlar Bedri usta. 6 5 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    sendikalar acil grev kararı alsın 6 1 Yanıtla
  • Serif Suelturk:
    Bedri usta asgari ücret verme ver calisanlarina 50 bin TL sigortalarida bire bir göster seni tutan yok 4 0 Yanıtla
  • Murat:
    ayıp ayıp neyin şovunu yapıyorsun.!! Sen ver çalışanlarına 50.000 60.000 tutan mı var elinden 2 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    usta peki 30 bin yaptık :) derler mi ? 0 2 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    Buda kendi şhow un derdine düşmüş..Sen ver bedri usta 100 bin TL yaptım de çalışanını tutan mı var 1 0 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    benim alım gücüm olmayınca bedri ustadan yemek yiyemiyorum dolayısıyla dislinin biri kırıldığında her sektörde etkilenme olacak her sektör bir birine bağlı 1 0 Yanıtla
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