Yeni asgari ücrete muhalefetten ilk tepki! Özgür Özel sert çıkıştı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni asgari ücrete muhalefetten ilk tepki! Özgür Özel sert çıkıştı

Yeni asgari ücrete muhalefetten ilk tepki! Özgür Özel sert çıkıştı

Türkiye'de asgari ücret belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak belirlendi. İşveren desteği ise 700 liradan bin liraya çıktı. Muhalefetin ilk tepkisi Özgür Özel'den geldi. Özel, 'Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun' şeklinde sert bir çıkış yaptı.

24.12.2024 21:25
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Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 20.30'da toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılırken işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ toplantıya katılmama kararı aldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA TL

Bakan Vedat Işıkhan, toplantının hemen başında yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Işıkhan, işveren desteğinin ise 700 liradan bin liraya çıktığını açıkladı.

ÖZEL: BU ÜLKENİN İŞÇİLERİNİN HAKKINI YİYENLERE YAZIKLAR OLSUN

Yeni asgari ücrete muhalefetten ilk tepki geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22 bin 104 liralık asgari ücrete sert tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir" ifadelerini kullandı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

Yeni asgari ücrete muhalefetten ilk tepki! Özgür Özel sert çıkıştı

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Son Dakika Ekonomi Yeni asgari ücrete muhalefetten ilk tepki! Özgür Özel sert çıkıştı - Son Dakika

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