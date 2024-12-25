Yeni asgari ücretle aylık giderlerini hesapladı, çektiği video sosyal medyada gündem oldu

Ekonomi

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Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti

Yeni asgari ücretin ardından bu ücretler de değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 zam yapıldığı duyurdu. Zammı yetersiz bulanlar yeni asgari ücrete tepki gösterirken; sosyal medyada bir yurttaşın çektiği video gündem oldu.

SOSYAL HARCAMALARA 104 LİRA KALDI

Sosyal medyada gündem olan videoda bir yurttaş yeni asgari ücretle aylık giderlerini hesapladı. Videoda yurttaşın, "10 bin lira kira. 3 bin lira elektrik, su faturaları. 5 bin mutfak masrafı. Çocukların okul masrafı. Geriye 104 lira kalıyor. 104 lirayla 1 ay sosyal hayatımızı yaşayacağız" dediği görüldü.