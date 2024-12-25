Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 zam yapıldığı duyurdu. Zammı yetersiz bulanlar yeni asgari ücrete tepki gösterirken; sosyal medyada bir yurttaşın çektiği video gündem oldu.
Sosyal medyada gündem olan videoda bir yurttaş yeni asgari ücretle aylık giderlerini hesapladı. Videoda yurttaşın, "10 bin lira kira. 3 bin lira elektrik, su faturaları. 5 bin mutfak masrafı. Çocukların okul masrafı. Geriye 104 lira kalıyor. 104 lirayla 1 ay sosyal hayatımızı yaşayacağız" dediği görüldü.
Son Dakika › Ekonomi › Yeni asgari ücretle aylık giderlerini hesapladı, çektiği video sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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