Yeni asgari ücretle aylık giderlerini hesapladı, çektiği video sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni asgari ücretle aylık giderlerini hesapladı, çektiği video sosyal medyada gündem oldu

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Yeni belirlenen asgari ücretle aylık giderlerini hesaplayan bir vatandaşın çektiği video, sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşın yaptığı hesapta sosyal harcamalara 104 lira kalması dikkat çekti.

25.12.2024 22:46
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 zam yapıldığı duyurdu. Zammı yetersiz bulanlar yeni asgari ücrete tepki gösterirken; sosyal medyada bir yurttaşın çektiği video gündem oldu.

SOSYAL HARCAMALARA 104 LİRA KALDI

Sosyal medyada gündem olan videoda bir yurttaş yeni asgari ücretle aylık giderlerini hesapladı. Videoda yurttaşın, "10 bin lira kira. 3 bin lira elektrik, su faturaları. 5 bin mutfak masrafı. Çocukların okul masrafı. Geriye 104 lira kalıyor. 104 lirayla 1 ay sosyal hayatımızı yaşayacağız" dediği görüldü.

Yeni asgari ücretle aylık giderlerini hesapladı, çektiği video sosyal medyada gündem oldu

Asgari Ücret, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni asgari ücretle aylık giderlerini hesapladı, çektiği video sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Serkan Alkan null:
    küçümsemeyin.30 sene biriktirip sonra bir bisiklet alabilirsiniz ???? 43 4 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    İktidar derki,işte bu 104 TL ile Fatiha suresi oku besmele çek namaz kıl. Ha birde şey vardı. Allah mazlumları sever. 30 10 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Ne diyelim Hakli iktidar yanlisi muhafeleti yok bu isin ben kac donemdir bos atiyorum ve benim kimsenin yonetmesini istemiyorum İnsanlari yasayarak goruyoruz gecen bakkala gittim isim uzun surdu telefon caldi en az 3 kisi yazdirdi peynir felan İnanin cok uzuldum cekiniyor utaniyor insanlar. Herkez elini vicdanina koysun gida bu gida insanlari neyle siniyorsunuz allah askina..!!! 23 1 Yanıtla
  • Yakup İnce:
    yorumlara bakıyorum da ne kadar enbesil insan var.asgari artışındaki yetersizliği hükümete bağlamaya çalışan fırsatçılar.asgari ücret artışı devlet yada hükümet eliyle yapılmaz hükümet sadece aracı olur.ne mutlu size ki aklınız yok 2 16 Yanıtla
  • mert çelik:
    cıft maas alıp bankadan faız alanlar avm lerde carsıda yemek salonlarında sorun yok 18 0 Yanıtla
  • 541154:
    biz bunu unutmuycaz… 14 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    bize müstehak, celladına aşık olmuş bir millete ne zulüm yapsan farketmez, devamke, daha ürünlere asgari ücret zamları ocakta, daha beter olalım hakediyoruz 9 0 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    su iski su mu…fiyat iski de 3 1 Yanıtla
  • Recep Koçak:
    3000 bin elektirik ve su çok 2 1 Yanıtla
  • yalcin csgn:
    İktidar çözümü sadece emekçiye emekliye yükler. Muhalefet muhafelet olsun diye konuşur sigorta borçlarını emekçiye ,emekliye yükler. işçi temsilcileri masadan çekilir. tırnağınız varsa basınızı kaşıyın. 2 0 Yanıtla
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