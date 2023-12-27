Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı

Yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar 2 lira detayına dikkat çekti. 2 liraya anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret maratonu sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaptıkları son toplantının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

2 LİRAYA KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Yeni asgari ücreti yeterli bulmayanların yanı sıra beğenenler de oldu ancak vatandaşlar aynı noktaya takılı kaldı. 2 lira detayına anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları, esprili bir şekilde tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 49 ARTIŞ

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Bakan Işıkhan, "Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun. Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz." dedi.