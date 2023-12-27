 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı

İşçi, işveren ve hükümet arasındaki sıkı sürecin ardından 2024 yılının asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak açıklanırken, vatandaşlar bir noktada takılı kaldı. 2 lira detayına anlam veremeyen bazı sosyal medya kullanıcıları, esprili bir şekilde tepkilerini dile getirdi.

27.12.2023 - 21:56,  Güncelleme: 22:01
Abone Ol

Yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar 2 lira detayına dikkat çekti. 2 liraya anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret maratonu sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaptıkları son toplantının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğunu açıkladı.

Yeni asgari ücrette herkes 2 lira detayına takıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

2 LİRAYA KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Yeni asgari ücreti yeterli bulmayanların yanı sıra beğenenler de oldu ancak vatandaşlar aynı noktaya takılı kaldı. 2 lira detayına anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları, esprili bir şekilde tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

Yeni asgari ücrette herkes 2 lira detayına takıldı
Yeni asgari ücrette herkes 2 lira detayına takıldı
Yeni asgari ücrette herkes 2 lira detayına takıldı
Yeni asgari ücrette herkes 2 lira detayına takıldı
Yeni asgari ücrette herkes 2 lira detayına takıldı
Yeni asgari ücrette herkes 2 lira detayına takıldı

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 49 ARTIŞ

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Bakan Işıkhan, "Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun. Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz." dedi.

Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
YORUMLAR (2)
  • Yuksel Kalinci: 2 lira 17 binin üzerindeki psikolojik rakam. Yanıtla 4 0
  • side meister optik semih: 2 lira birim parası Yanıtla 1 0

Asgari Ücret, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı - Son Dakika


21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler

Son Dakika
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
20:00 RB Leipzig, Eljif Elmas'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 22:45:00. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement