Yeni Basım 10 Liralar Bugün Tedavüle Girdi - Son Dakika
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Yeni Basım 10 Liralar Bugün Tedavüle Girdi

27.04.2022 11:12
Yeni Basım 10 Liralar Bugün Tedavüle Girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadece imzaları değiştirilmiş olan E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle çıkardı. Yeni paralarda, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’in yerine yeni Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’ın imzası yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadece imzaları değiştirilmiş olan E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle çıkardı. Yeni paralarda, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'in yerine yeni Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'ın imzası yer aldı.

TCMB'nin E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları tedavüle verme kararına ilişkin duyurusu bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; 1211 sayılı Kanun'un Bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL banknotlara kıyasla VI. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar, Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Münir Karaloğlu, Mustafa Duman, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Yeni Basım 10 Liralar Bugün Tedavüle Girdi - Son Dakika


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