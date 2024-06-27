Yeni bir Seçil Erzan vakası daha! Taktik aynı, vurgun 200 milyon lira

Ekonomi

İzmir'de gerçekleşen olayda Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı üçüncü kişilere gönderdiği ileri sürüldü. Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine Hatice Ö., hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

BANKAYLA İLİŞİĞİ KESİLDİ

Öte yandan Denizbank, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirirken, Hatice Ö.'nün bankayla ilişiği de dün itibariyle kesildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanını 200 milyon dolandırdığı ileri sürülen Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hatice Ö., daha sonra pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Karşıyaka Spor Kulübü, yerel ve ulusal basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı. Kulübün töhmet altında bırakılmak istendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde gerek yerel basında, gerekse ulusal basında kulübümüzün de adının kullanıldığı haberler görülmektedir. İşbu haberlerde ismi geçen eski yönetim kurulu üyemiz Hatice Ö'nün işlediği iddia olunan ve suç teşkil eden eylemlerden dolayı kulübümüz de töhmet altında bırakılmak istenmektedir.

Haberlere konu eski yönetim kurulu üyemiz Hatice Ö'nün ilk yönetim kurulu toplantısından sonra yapılan 3 yönetim kurulu toplantısına, herhangi bir mazeret beyan etmeksizin katılmaması sebebiyle, tüzüğümüzün 24. maddesinin 5. fıkrası gereği yönetim kurulu üyeliği, son yönetim kurulu toplantısında düşürülmüştür.

Bu çerçevede Hatice Ö, hali hazırda yönetim kurulu üyemiz değildir. Kaldı ki yönetim kurulumuzda görev yapan herkesin kendi mesleki faaliyetleri ve iş hayatları bulunmakta olup, mesleki yaşantılarında yaptıkları eylemler kendilerini bağlamaktadır."