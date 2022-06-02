Yeni çağın süper gücünün, yapay zeka olması öngörülüyor

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, "Hibrit üretim anlayışı için yapay zeka ve robot yatırımı şart. Sanayi 4.0'a yanıt olarak geliştirdiğimiz e-F@ctory konsepti, değişen tüketici reflekslerine karşı esnek üretim bantları sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, çok sayıda sektöre ileri otomasyon çözümleriyle katma değer sağlarken, Türkiye'de sanayi ekosistemini buluşturan etkinliklere katılmaya devam ediyor.

Son olarak Akıllı Fabrikalar ve Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen seminer serisine katılan şirket, yapay zeka destekli robot ve otomasyon sistemlerinin üretimin dijitalleşmesine etkilerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik kapsamında Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, "Yapay Zeka ve İleri Robot Teknolojileri" konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizel, sanayideki dönüşümün dönüm noktalarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sanayideki dönüşümü sabit bir düzlemde hayal ettiğimizde ilk dönüm noktasının su ve buhar gücü, ikincisinin seri üretim, montaj hattı, elektrik enerjisi, üçüncü dönemin bilgisayar ve otomasyon, dördüncüsünün ise siber fizik sistemleri olduğunu görüyoruz. Her dönem kendi içinde farklı dinamikleri barındırdı ve endüstri bugünkü halini aldı. Günümüzün siber fizik sistemlerinde ise dört ayaklı bir dijital dönüşüm söz konusu. Kritik bir öneme sahip olan sensörler, en spesifik verileri toplayarak üretimin kişiselleşmesi için ihtiyaç duyulan çıktıları sağlıyor.

Akıllı sensörlerin sağladığı veriyi en hızlı şekilde iletmek için ikinci adım olan endüstriyel haberleşme ağına ihtiyaç duyuluyor. Endüstriyel haberleşme sistemlerinin aktardığı veriyi depolayan bulut merkezleri ise üçüncü adımı belirliyor. Son evrede de elde edilen verinin anlamlandırılması için analitik yeteneğe yatırım yapılması geliyor. Birbirine hizmet eden bu holistik mekanizma, yeni endüstri çağında yarının fabrikalarını bugünden inşa etmeyi kolaylaştırıyor."

"Tüketiciler kendine özel, kişiselleştirilebilir hizmetler bekliyor"

Tolga Bizel, yeni sanayi çağında geleneksel teknolojilerin değişen ve kişiselleşen tüketici beklentilerini karşılamada yetersiz olduğunun altını çizdi.

Bugünün dünyasında her şeye çok hızlı karar verildiğini, üretimden teslimata kadar tüm süreçlerin de aynı hızla ilerlemesinin istendiğini aktaran Bizel, tüketicilerin kendine özel, kişiselleştirilebilir hizmetler beklediğini bildirdi.

Bizel, şunları kaydetti:

"Bunu sağlayacak temel dinamikse yapay zeka ve otonom sistemler. Biz Mitsubishi Electric olarak bu değişime cevap verecek çözümü kendi fabrikalarımızda 2003 yılından beri kullanıyoruz. Sanayi 4.0'a yanıt olarak geliştirdiğimiz e-F@ctory konsepti, değişen tüketici reflekslerine karşı esnek üretim bantları sağlıyor. Fabrikanın dijitalleşen hayatımıza senkron edilmesi anlamına gelen bu konsept ile özelleştirilebilir hizmetler için ilgili verileri topluyor, tüm makinelerin birbirleriyle haberleşmesini sağlıyor ve uçtan uca dijitalleşmenin en önemli kısmını gerçekleştiriyoruz. e-F@ctory konseptimize eşlik eden iş birlikçi robotlarımız MELFA ASSISTA ile de insan ve robot etkileşimini en üst seviyeye çıkararak hibrit bir üretim anlayışı oluşturuyoruz. Hibrit üretim anlayışı için yapay zeka ve robot yatırımı şart."