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Yeni Dünya Düzeni Zirvesi Ankara'da başladı - Son Dakika

Yeni Dünya Düzeni Zirvesi Ankara'da başladı

24.12.2021 14:23
Yeni Dünya Düzeni Zirvesi Ankara'da başladı

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, "Türkiye'de son adımla (Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat) beraber Türk lirasının her alanda değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacaktır.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, " Türkiye'de son adımla (Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat) beraber Türk lirasının her alanda değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacaktır." dedi.

Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni Zirvesi", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ekonomist ve akademisyenlerin katılımıyla başladı.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, burada yaptığı konuşmada, dünya, ABD ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değindi.

ABD'nin para politikasının tüm dünyayı ilgilendirdiğini ifade eden Karadağ, enerjiden tarımsal girdiye, ham maddeye kadar fiyatlamaların dolar merkezli yapıldığını söyledi.

Karadağ, "Tasarruf amacıyla hiçbir ülkenin vatandaşları yoğun olarak başka bir para birimine yönelmezler. Dünyanın hiçbir ülkesinde göremezsiniz. Türkiye'de de son adımla (Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat) beraber Türk lirasının her alanda değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ihracatçıların döviz ihtiyaçları için de paket açıkladığını anımsatan Karadağ, paketle kısa, orta ve uzun vadede dövizle ilgili sorunların çözülmüş olduğunu ifade etti.

Karadağ, Türkiye ekonomisinin reel anlamda kuvvetli ve sağlam durumda bulunduğunu, uluslararası coğrafyada Türkiye'nin önünün açık olduğunu kaydetti.

Ticaret ve Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Faruk Pakır da zirvede sektör temsilcileri, bürokratlar, girişimciler ve ekonomistlerin önemli konuları ele alacağını söyledi.

Küresel anlamda yaşanan olumsuz gelişmelerin hayatın her alanını etkilediğini dile getiren Pakır, "Sözünü ettiğimiz olumsuz gelişmelerden ülkemizin de etkilendiğini göz ardı etmemeliyiz ancak Türkiye'nin jeopolitik konumu, iklimi, doğal güzellikleri ve tarihi göz önünde bulundurulduğunda yeni dünya düzeni denildiği vakit, Türkiye'nin bu düzende çok önemli ve başrol oynadığını söylememiz mümkündür." dedi.

Konuşmasının ardından Karadağ'a plaket takdim edildi.

Zirve, yarın da devam edecek.

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Yeni Dünya Düzeni, Karadağ, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni Dünya Düzeni Zirvesi Ankara'da başladı - Son Dakika Ekonomi


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