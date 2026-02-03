TEK Enerji ile 3 bin 500 megavatlık kapasite yatırımına dönüşüyor - Son Dakika
TEK Enerji ile 3 bin 500 megavatlık kapasite yatırımına dönüşüyor

03.02.2026 12:24  Güncelleme: 12:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan 3 bin 500 megavatlık yeni enerji kapasitesi, işletmelere enerji projelerini hayata geçirmek için yeni bir fırsat sunuyor. Tek Enerji, bu gelişmenin enerji maliyetlerini azaltma ve karbon emisyonlarını düşürme açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından duyurulan 3 bin 500 megavatlık yeni kapasite tahsisi, belediyelerden kamu binalarına, sanayi tesislerinden ticari işletmelere kadar tüm öz tüketim grupları için yeni bir dönemi başlattı. Duyurunun ardından sektörün öncü firmalarından Tek Enerji, artan enerji maliyetleriyle zorlanan her ölçekteki işletme ve kurumun enerji projelerini hayata geçirmek üzere uzman kadrosuyla stratejik hazırlıklarına hız verdi.

Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve yeşil dönüşüm hedefleri kapsamında 2026 yılı için duyurulan ek kapasite tahsisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, kapasite artışının Türkiye genelinde enerjinin yerinde üretimini teşvik ederek işletmelere enerji projelerinde yeni bir hareket alanı açacağını belirtti.

"Yatırımlar şebeke ile buluşuyor"

Sektörün uzun süredir bir kapasite genişlemesi beklediğine dikkat çeken Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Sanayicimizin güneş enerjisine olan ilgisi üst seviyede. Ancak mevcut şebeke kapasitelerinin doluluğu, birçok stratejik yatırımın bekleme listesine alınmasına neden oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın açıkladığı 3 bin 500 megavatlık bu yeni alanın, işletmelerin enerji maliyetini ve karbon emisyonlarını azaltması anlamında önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Tek Enerji olarak bu sürecin mühendislik ve uygulama aşamalarında tüm tecrübemizle sahadayız" dedi.

Yeşil ihracat için kritik eşik

İbrahim Şahintaş, 2026 yılının Türkiye'nin ihracat vizyonu için de belirleyici olacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) artık kapımızdaki bir gerçek. Bu kapasite tahsisi, Türk sanayicisinin Avrupa pazarındaki rekabet gücünü koruması için verilmiş bir 'yeşil pasaport' hükmündedir. Enerjisini yerinde, güneşten üreten işletmeler, hem faturasını kontrol altına alacak hem de küresel ticaretin yeni kurallarına tam uyum sağlayacaktır." - BURSA

Kaynak: İHA

