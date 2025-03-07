Tren biletlerine yüzde 50 indirim geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tren biletlerine yüzde 50 indirim geliyor

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Yeni evli çiftler ve aileler için tren bileti alımlarında indirim uygulanacak. Uygulamanın detaylarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.

07.03.2025 11:36  Güncelleme: 12:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi doğrultusunda, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu ayrıca indirim uygulamasının 8 Mart'ta (yarın) başlayacağını duyurdu.

YÜZDE 50 İNDİRİM BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek.

MEVCUT İNDİRİMLERE İLAVE OLACAK

Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin sunduğu mevcut indirimlerin de devam edeceğini belirterek, 0-6 yaş arası çocukların ücretsiz, 7-12 yaş arası çocukların yüzde 50 indirimle, 13-26 yaş arası gençlerin ise yüzde 15 indirimle seyahat ettiğini anımsattı.

Buna ek olarak, 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üzeri yolculara ise yüzde 50 indirim uygulandığını belirten Uraloğlu, öğretmenler, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahibi gazeteciler için de yüzde 15 indirim uygulamasının devam ettiğini kaydetti.

Tren biletlerine yüzde 50 indirim geliyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Aile İçi Şiddet, Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tren biletlerine yüzde 50 indirim geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • bülent yılmaz:
    polise neden yok askere var 19 23 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    olum treni 4 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bu nasıl ahber yüzde elli ile başlık açmış yüzde 15 e düşmüş 3 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ferhat eser geberdi herlde dualarımızı kabul oldu 3 1 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Geç bunları 2024 de evlendim evlilik kredi verecekler dedi öncelik deprem bölgesi dediler şimdi 2025 halen kredi yok bir de çocuk için 5 bin TL dediler o da yok daha yürürlüğe girçekte bekle dur 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Trene binerken evlilik cüzdanı isterler!!! evli olduklarını ve çocukların kendilerinden olduklarını görmek isterler. Vukuatlı nüfus belgeside olabilir.. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Feraha indiri. yok!! 0 0 Yanıtla
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