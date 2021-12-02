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Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 gün önce değişim sinyalini vermişti - Son Dakika

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 gün önce değişim sinyalini vermişti

02.12.2021 01:07

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Bu atama sonrası yeni bakan Nureddin Nebati'nin 6 gün önce yaptığı faiz paylaşımı akıllara geldi. Değişim sinyali gibi alınan faiz mesajında Nebati, "2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız" demişti.

Geçtiğimiz günlerde faizle ilgili açıklamalarda bulunan önceki Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Hedeflediğimiz büyümenin önkoşulu fiyat istikrarından geçiyor. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde gösteriyor, iç talep gelişmelerini çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir" ifadelerini kullanmıştı.

"FAİZİ SAVUNAN ARKADAŞLARIMIZ KUSURA BAKMASINLAR"

Bu sözlerin ardından AK Parti'nin grup toplantısında faiz indirimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden parti içindeki bazı isimlere yüklenmişti. Elvan'ın faizle ilgili sözlerine tepki gösterdiği söylenen Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında, "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" diye konuşmuştu.

ELVAN'IN YERİNE NEBATİ ATANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra eski bakan Elvan'ın görevinden alınacağı iddiaları kulisleri hareketlendirmişti. Elvan'ın koltuğuna eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin oturacağı öne sürülmüştü. 2 Aralık'ta yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, istifa etmesi beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görevinden affını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen talebin ardından Elvan'ın yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

YENİ BAKAN NEBATİ'NİN 6 GÜN ÖNCEKİ FAİZ PAYLAŞIMLARI

Bu atamadan sonra Nureddin Nebati'nin 6 gün önce yaptığı faiz paylaşımları ise yeniden gündem oldu. Faiz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı çizgide olan Nebati tweetlerinde dikkat çeken ifadelere yer vermiş ve faiz indiriminde kararlı olduklarını vurgulamıştı. Nebati, "Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin arttırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir." demişti.

FAİZ İNDİRİMİNDE KARARLILIK

Nebati, "Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir. 2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız. Milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, bugün de Milletimiz ile elbirliği içinde ekonomimizin bu bağımsızlık mücadelesinden de Allah'ın izni ile zaferle ayrılacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 gün önce değişim sinyalini vermişti

Bakan Yardımcısı Nebati'nin tweetleri şöyle:

"Türkiye Ekonomi Politiğini tüm ezber ve ön kabullerimizi bir yana bırakarak, bilimsel veriler ışığında netleştirelim ve bilgi karmaşasını ortadan kaldıralım. Türkiye ekonomisini sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 gün önce değişim sinyalini vermişti

"KUR BASKISINI AZALTACAĞIZ"

Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız.

Yakın ekonomik sürece baktığımızda 2019 yılında Çin'de başlayan Kovid-19 salgınına rağmen, IMF'ye göre, 2020 yılında G20'de büyüyebilen iki ekonomiden birisiyiz. Fakat herkesin bildiği gibi ekonomimizin en büyük sorunu cari açıktır. Bu da bizi hep dış borca bağımlı tutmuştur. Küresel salgın sonucu tedarik zincirlerinin aksadığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu durum küresel çapta emtia, enerji ve navlun fiyatlarının fahiş oranlarda işlem görmesine neden olmuştur. Yani enflasyon sadece ülkemizde değil, küresel çapta ortaya çıkan dönemsel bir sorundur.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 gün önce değişim sinyalini vermişti

"ATAKLAR ZARAR VERMEZ"

Düşük faiz politikamız sonucu TL'ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Örneğin; bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yasal ve hedef oranın oldukça üzerindedir. Bunun yanında bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntı yoktur.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 gün önce değişim sinyalini vermişti

"MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bu politikamıza yönelik manipülatif kur ataklarının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunlarla mücadelede, tüm kesimlerin, bize dikte edilmiş "yüksek faiz, düşük enflasyon" politikasının yanlışlığını yapısal cari açık veren ülkemiz özelinde tekrar değerlendirmelerini öneriyorum. Sonuç olarak, pandemi sonrası dönemde de ülkemiz genç nüfusu, kalifiye işgücü, modern lojistik altyapısı, gelişen teknolojisi ve düşük faiz ortamı gibi birçok cazip yatırım olanaklarıyla istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek ve pozitif ayrışmaya devam edecektir.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 gün önce değişim sinyalini vermişti
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 gün önce değişim sinyalini vermişti

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Son Dakika Ekonomi Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 gün önce değişim sinyalini vermişti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 gün önce değişim sinyalini vermişti - Son Dakika
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