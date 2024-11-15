Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi

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Tüm kartlı ödemelerin sadece yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden yapılmasına yönelik 15 Kasım'da devreye girmesi beklenen uygulama, iş dünyasından gelen talepler üzerine 10 Ocak 2025'e ertelendi.

15.11.2024 14:26
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Tüm kartlı ödemelerin sadece yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden yapılmasına yönelik 15 Kasım'da devreye girmesi beklenen uygulama, iş dünyasından gelen talepler üzerine 10 Ocak 2025'e ertelendi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni nesil yazarkasa POS cihazlarının kullanımı için öngörülen zorunluluğun hazır olmadığı gerekçesiyle ertelenmesi gerektiğini belirtmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş dünyasının talebini dikkate alarak bu zorunluluğu 2025 yılına erteledi.

İTO Başkanı Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi" şeklinde duyurdu. Erteleme kararı bankaların altyapı çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle özellikle turizm sektöründeki işletmelerin rahatlamasına neden olacak.

15 KASIMDA TOPLATILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

POS cihazlarının 15 Kasım 2024 itibarıyla toplatılacağı açıklanmıştı. Ancak bazı bankaların yazılım altyapısının henüz hazır olmaması nedeniyle yeni nesil yazarkasa POS cihazlarının döviz tahsilatlarını gerçekleştirilemeyecek. Bu durum, yabancı müşteriler için ekstra kur ve komisyon farkı anlamına gelebilecekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Finans, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi - Son Dakika
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