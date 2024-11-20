Yeni paralar tartışma konusu oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni paralar tartışma konusu oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 50 TL ve 5 TL'lik banknotların tedavüle çıktığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, E9 Emisyon Grubu 8'inci tertip 50 TL ve 7'nci tertip 5 TL banknotlar tedavüle sunuldu. Ancak vatandaşlar, halihazırda 5 TL'nin alım gücünün düşük olması sebebiyle kağıt cinsinin basılmasını eleştirdi.

20.11.2024 12:03
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Gündemde 100 TL ve hatta 5 bin TL basılmasına ilişkin tartışmalar devam ederken Merkez Bankası'nın 5 ve 50 TL'lik hamlesi tartışma konusu oldu. Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2024 tarihli sayısında yayımlanan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu'na ait 8'inci tertip 50 TL ve 7'nci tertip 5 TL banknotlar dolaşıma girdi.

RESMİ GAZETE MERKEZ BANKASI İLANI YAYIMLANDI

İlanda şu ifadeye yer verildi:

"1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edilecektir."

Yeni tedavüle çıkan 5 ve 50 TL kağıt banknotlar israf tartışmasına neden oldu

YENİ KAĞIT 5 TL İSRAF MI?

Karara göre yeni basılan paralardan biri 5 TL ve diğeri de 50 TL oldu. Ekmeğin bile 10 TL olduğunu 5 TL'nin piyasada bir alım gücünün kalmadığını belirten birçok sosyal medya kullanıcısı, yakın zamanda madeni cinsi piyasaya sürülen 5 TL'nin yeniden basılmasının israf olduğunu savundu. Buna karşın bazı kullanıcılar da 5 TL'nin yeniden basılmaması halinde piyasada 15, 25, 35 TL gibi 5 TL küsuratı olan ürün ve hizmetlerin fırsatçılar tarafından 20, 30 ve 40 TL'ye yuvarlanacağını bunun da yeni bir enflasyon doğuracağını savundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni paralar tartışma konusu oldu - Son Dakika

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