9 buçuk trilyon dolar tehlikede

Ticaret savaşının son halkası ABD'den gelecek gümrük kararıyla örülecek. Özellikle Transatlantik ilişkileri derinden etkilemesi beklenen ABD'nin Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen ürünlere ek vergi kararı büyük bir ekonomik varlığı tehdit ediyor.

9,5 TRİLYON DOLAR BÜYÜK RİSK ALTINDA

İlave vergi kararının en başta yatırım kararlarını etkilemesi bekleniyor. Bu da mal satışından tarafların elde ettiği ticari büyüklüğün yaklaşık 3 katı kadar bir kitleye denk geliyor. Ticari ilişkiler sekteye uğrarken hizmet sektörü ve yatırımların da yavaşlaması yaklaşık 9.5 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğün tehlikede olduğu tahmin ediliyor.

DIŞ TİCARET, HİZMET GELİRLERİ VE YATIRIMLAR TEHLİKEDE

ABD ile Avrupa Birliği restleşmenin derinleşmesi sonrası ekonomik ilişkileri tehlikeye atabilir. Geçen yıl 1,3 trilyon dolar olarak gerçekleşen karşılıklı ticaret hacmine 750 milyar dolarlık hizmet gelirleri de eklendiğinde rakam bir hayli artıyor.Avrupa'nın ABD'deki iştiraklerinin satışları 3,5 trilyon doların üzerindeyken, ABD'nin Avrupa'daki iştirak satışları 4 trilyon doları aştı. Tüm bu çarpanlarla birlikte ABD Avrupa Birliği ekonomik restleşmesinin risk boyutu 9 buçuk trilyon doları buluyor.