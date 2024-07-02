Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor

Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sigara kullanımını düzenleyen kanunda değişikliğe gidileceği ve tütün şirketlerine sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi getirileceği iddia edildi.

02.07.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanun ile tütün ve alkol piyasasını düzenleyen kanunda değişikliğe gidileceği sigara izmaritlerinin temizlenmesi için vergi getirileceği iddia edildi.

TASLAK METİN ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine sigara kullanımının önüne geçmek için harekete geçildi. Sigara kullanımını düzenleyen kanunun değiştirilmesi için Meclis'in yeni yasama döneminde taslak metin üzerinde çalışılacağı öğrenildi.

YASAK DA GÜNDEME GELEBİLİR

Sağlık Bakanlığı'na sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğan nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek. Söz konusu yasal değişikliğin yapılması hâlinde, 18 yaş altına sigara satışından daha etkili bir yönteme geçilecek. Böylece, sigaraya başlama yaşı olarak öne çıkan 15 yaş ve altı bireylerin korunması sağlanacak.

TÜTÜN ŞİRKETLERİNE YENİ VERGİ İDDİASI

Ticaret Bakanlığına ise, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'unda değişiklik yapılması önerisi sunulacak. Tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi de teklif edilecek.

AK PARTİ KURMAYLARI "SİGARA İZMARİTİ" MODELİNİ İNCELİYOR

Çalışmalar sırasında bilim adamlarının da görüşlerinin alınacağı, aynı zamanda dünya örneklerinin de inceleneceği belirtildi. AK Parti kurmayları, İngiltere'de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan modelin yanı sıra İspanya'da tütün endüstrisinden "sigara izmariti" vergisi alan modelin incelendiğini kaydetti. Ayrıca 2025'te sigara yasağının bütün ülke geneline yayılacağı İzlanda modelinin de bir sonraki aşamada Türkiye'ye örnek olabileceğini ifade edildi.

Hükümet, Ekonomi, Çevre, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 'izmarit vergisi' geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Adem Şimşek: Güzelim Osmanlı da Böyle Böyle Eridi... Vergi Vergi Vergi Ahhhh Ah 34 6 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz: Rakı şişeleride varya 25 0 Yanıtla
  • Alper Elma: bu konuda haklı sokakta her sigara içen izmaritini parmağıyla firlatiyor, bu izmaritleri kim temizliyor yine biz kendimiz ,pikniğe gidiyoruz yada sahile yollar hep izmaritlerle dolu yeşil alanlarda bile oturup izmaritlerini 5er 10 ar bırakıp kalkan insanlar varken ülkemizde sebep olanlara yükümlülükler düşer, 16 8 Yanıtla
  • Sait Mevlut: Yahudilerin en büyük kazanç kapısı sigara 15 0 Yanıtla
  • Erhan BOSTAN: Çok iyi şu yanan ormanların yarısından fazlası mangal yada izmarit ten yandı ve hala akıllanmadik 8 5 Yanıtla
    Serkan Aydar: Yanan bir çok ormana gidip baktın mı ne güzel oteller yapılmış:) 15 3
  • Murat Yılmaz: milletin sigara ve sevişmesine karışmayın 11 2 Yanıtla
  • cebrail çalışır: Yakında yatak odası vergiside gelir 7 2 Yanıtla
  • Resul Alsan: Evet kalkışmalar iç dış saldırılar ve korona oldu doğru fakat tüm bunlara rağmen yanlış yönetimler sürekli değiştirilen politikalar sık sık görevden almalar ve vatandaşın kısa vadede cebine ve geçimine dokunmak yerine uzun vadeli pahalı yatırımlar ve boş vaatler peşinde koşuldu ve bu devam ediyor.. Kendi ayaklarıba sıka sıka giden bir hükümet var benim de her daim oy verdiğim ancak gidişatı hayırlı göremediğim bir tablo, dost uyarısı olarak alsınlar. 8 1 Yanıtla
  • Özgür Özer: :)))))) 8 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
01:08 179 kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede 179 kaymakamın görev yeri değişti! Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:34:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement