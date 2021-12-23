Üye Girişi
Yeni yıl öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı - Son Dakika

Yeni yıl öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı

23.12.2021 14:19

Yeni yıl öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı Diyarbakır'da yılbaşına sayılı günler kala hindiler pazara indi.

Yeni yıl öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yılbaşına sayılı günler kala hindiler pazara indi. Hindi satıcıları, fiyatların yüksek olduğunu belirtirken, hindilerin de stokçu ve fırsatçılardan nasibini aldığını öne sürdü.

Diyarbakır'da, köylülerin yıl boyunca beslediği hindiler, yılbaşı öncesi Yenişehir ilçesindeki eski hal hindiciler pazarında yerini aldı. Hindiler, 250 ile 400 lira arasında fiyatlarla pazarda satışa sunuldu. Hindi satıcıları, yılbaşı öncesi hindilerin de stokçu ve fırsatçılardan nasibini aldığını ileri sürdü.

18 yıldır hindi besiciliği ve satışı yapan Remzi Güler, hindi fiyatlarının fırsatçılar ile stokçular yüzünden satamadıklarını söyledi. Geçen yıla zarar ettiklerini belirten Güler, "Fiyatlar yüksek olduğundan satış yapamıyoruz. İstanbul'da bir hindi 600 lira burada en düşük fiyat 250 lira ve vatandaşların isteğine göre satışını yapıyoruz. Kilosunu geçtiğimiz yıl 35 liradan satıyorduk. Bu yıl 40 liradan satıyoruz. Her bir hindi 4 ila 8 kilo arasında da değişiyor" dedi.

Fiyatların bu yıl çok yüksek olduğunu savunan Seyit Kaya ise geçen yıl bir hindi 280 ila 300 lira fiyat arasında değiştiğini dile getirdi. Bu yıl ise 400 ila 430 lira arasında değiştiğini aktaran Kaya, bu fiyatlarla da vatandaşın kolay kolay almadığını kaydetti.

Yeni yıl öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı
Yeni yıl öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı
Yeni yıl öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı
Yeni yıl öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı

Diyarbakır, Yenişehir, Yeni Yıl, Hindi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni yıl öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Son Dakika: Dolar 10,72 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü Son Dakika: Dolar 10,72 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü         
14:21
"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi nasıl işleyecek? Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi nasıl işleyecek? Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı         
14:19
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti         
14:07
Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor! Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor!         
14:04
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18 Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18         
12:46
Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum Süperstar Ajda Pekkan'dan "normal hayat" özlemi: Pazara gitmek istiyorum         
12:23
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
14:19 "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi nasıl işleyecek? Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı
14:18 Aleyna Tilki, 2 çocuk babası, evli iş adamıyla görüntülendi! İşte o anların videosu
14:11 ABD "Diplomatımız değil" demişti! Suriyeliye pasaportunu satan kişi diplomatik pasaportlu çıktı
14:08 Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın
14:07 Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti
14:06 Şaşkınlık yaratan iddia: 13 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:05 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bugün; Oruç, kardeşi İlyas'ın kurtarabilecek midir?
14:04 Afganistan'da açlığın bebek yüzü! 3 yaşındaki Kamila o kadar aç ki, ağlayamıyor!
13:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Züleyha ve Hakan'ın ilişkisi ciddileşiyor
13:53 Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 14:27:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni yıl öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement