Yeni yılla birlikte yurt dışından telefon getirip Türkiye'de kullanmak isteyenler için IMEI kayıt ücretinde önemli bir artış yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, IMEI kayıt ücretinde 2025 yılında büyük bir artış yaşanacak.
2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı. Bu oran IMEI kayıt ücretine de yansıdı. Geçtiğimiz yıl 31 bin 692 lira olan IMEI kayıt ücreti, 2025 yılı için 45 bin 614 liraya yükseldi. Yurt dışından telefon getiren kullanıcılar, bir önceki yıla göre yaklaşık 14 bin lira fazla ödeme yapacak.
IMEI kayıt ücreti, TÜİK'in Üretici Fiyat Endeksi'ne dayandırılarak hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı ile belirleniyor. Bu sebeple, yurt dışından telefon getirmeyi planlayan vatandaşlar için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor. Yeni ücret tarifesi, yeni yıl öncesinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
IMEI kayıt ücretleri son yıllarda önemli bir artış gösterdi. 2020 yılından itibaren IMEI kayıt ücretindeki değişimler şu şekilde:
2020 - 1.838
2021 - 2.006
2022 - 2.738
2023 (Başlangıç) - 6.091
2023 (Yıl Sonu) - 20.000
2024 - 31.692
2025 - 45.614,20
Son Dakika › Ekonomi › Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Yurt dışı cep telefonları için ödenecek tutar zamlandı - Son Dakika
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