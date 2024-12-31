Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Yurt dışı cep telefonları için ödenecek tutar zamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Yurt dışı cep telefonları için ödenecek tutar zamlandı

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Yeni yılla beraber yurt dışından telefon getirip Türkiye'de kullanmak isteyenlerin ödeyeceği IMEI kayıt ücreti zamlandı. 2025 yılında yüzde 43,93 zamlanacak olan IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 liraya yükseldi.

31.12.2024 10:39
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    Yeni yılla birlikte yurt dışından telefon getirip Türkiye'de kullanmak isteyenler için IMEI kayıt ücretinde önemli bir artış yapıldı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, IMEI kayıt ücretinde 2025 yılında büyük bir artış yaşanacak.

    YÜZDE 43,93'LÜK ZAM

    2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı. Bu oran IMEI kayıt ücretine de yansıdı. Geçtiğimiz yıl 31 bin 692 lira olan IMEI kayıt ücreti, 2025 yılı için 45 bin 614 liraya yükseldi. Yurt dışından telefon getiren kullanıcılar, bir önceki yıla göre yaklaşık 14 bin lira fazla ödeme yapacak.

    YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME MALİYETİ ARTTI

    IMEI kayıt ücreti, TÜİK'in Üretici Fiyat Endeksi'ne dayandırılarak hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı ile belirleniyor. Bu sebeple, yurt dışından telefon getirmeyi planlayan vatandaşlar için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor. Yeni ücret tarifesi, yeni yıl öncesinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    IMEI KAYIT ÜCRETİ GEÇMİŞ YILLARDA NE KADARDI?

    IMEI kayıt ücretleri son yıllarda önemli bir artış gösterdi. 2020 yılından itibaren IMEI kayıt ücretindeki değişimler şu şekilde:

    2020 - 1.838

    2021 - 2.006

    2022 - 2.738

    2023 (Başlangıç) - 6.091

    2023 (Yıl Sonu) - 20.000

    2024 - 31.692

    2025 - 45.614,20

    Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Yurt dışı cep telefonları için ödenecek tutar zamlandı

    Cep Telefonu, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

    Son Dakika Ekonomi Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Yurt dışı cep telefonları için ödenecek tutar zamlandı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (8)

    • Apple User:
      Allah bunu kanun yapanların cezasını versin. adam yurtdışında çalışmış bir telefon almış, 20 bin liralık telefona 45 bin lira istiyorlar. bunun hiçbir şekilde izahı olmaz. Allah bunu yapanların hakkından gelsin amin ???? 41 0 Yanıtla
    • Şeyhmus Çelik:
      kayıt ücretiyle 4 telefon alırım 37 0 Yanıtla
    • İbrahim ozturk:
      siyasal islam budur badem yağları 12 0 Yanıtla
    • ümit yıldırım:
      Gider 2 tane telefon alırım o parayı sana yine vermem.çift imei olan iphone kullanıyorum her bir imei nin 4 ay kullanım hakkı var birisi bitince diğerine geçiyorum yurt dışı cihazımı 8 ay kullanıyorum.sana 45 bin vereceğime gider bir tlf daha alırım hemde yedek olur 11 0 Yanıtla
    • Etirol Orhan:
      mıllet tlf derdıne dusmus suna bakın hukumetın mılletıne verdıgı zama bakın bıder kendı aldıgı vergıye hıc ortusuyormu bunu sorgulayan yok ama dıl herkezde pabuc gıbı 4 0 Yanıtla
    • Bahattin Karakaş:
      Enflasyonun düşmesini istiyorsa hükümet vergi artışlarını da asgari ücret zammından fazla oranda artırmaması gerekirdi. Hayat pahalılığı maalesef böyle artışlarla oluyor. 1 0 Yanıtla
    • cinarali2019:
      askeri ücrete emekli maaşa zam istediğiniz için sizi pişman edecekler , yakında keşke zam yapmasaydı diceksiniz fakirdik Fas fakir olucaz 1 0 Yanıtla
    • Haci Mehmet DOGAN:
      Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan milleti soyma politikası herşeye ilk başta devlet olarak minimum yüzde 43 zam ama millete yüzde 30 utanmazlar 1 0 Yanıtla
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