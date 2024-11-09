Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi

Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu çıkışı "Faiz sebep, enflasyon sonuç" anlayışına geri dönüleceğinin sinyali olarak yorumlandı.

09.11.2024 09:30
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı Dördüncü Enflasyon Raporu sunumunda yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 44'e yükseldiğini açıkladı. 2025 ve 2026 yılları için tahminler ise sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 olarak belirlendi. İlk raporda yüzde 34 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini, ikinci raporda yüzde 38'e çıkarılmıştı. 2024 yılının sonu için güncellenen tahmin ise yüzde 44 olarak belirlendi. Karahan, enflasyonun 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 seviyelerine gerileyeceğini ifade etti.

"FAİZLE BİRLİKTE ENFLASYON DA DÜŞECEK"

Karahan'ın açıklamalarından sonra ekonomiye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, enflasyonun düşüşe geçeceğini belirterek "Benim yaklaşım tarzımı biliyorsunuz. İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu" ifadelerine yer verdi.

"SON İKİ AY İÇİNDE İNİŞLERİ GÖRECEĞİZ"

Enflasyonun sürekli iniş eğiliminde olacağına inandığını belirten Erdoğan, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son 2 ay içerisinde enflasyonda bu inişleri hep beraber göreceğiz. Hatırlayın Mehmet Bey'in yine Maliye Bakanı olduğu dönemlerde faiz 4 küsür seviyesindeydi. Enflasyon da 5,6'ya kadar düşmüştü. Şimdi bunu yeniden inşallah ülkemizin gündemine getireceğiz. İstikrarlı bir mali politika ve yapısal reformların uygulanmasıyla bu olumlu trend devam edecektir" şeklinde konuştu.

"FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON NETİCEDİR"

Temmuz ve Ağustos 2021'de politika faizi yüzde 19 seviyesinde kalmış, ancak Ağustos 2021'de enflasyon 19.25'e çıkmasına karşın Eylül 2021'de politika faizi yüzde 18'e düşürülmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım 2021'de partisinin grup toplantısında, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu konuda Nas ortada. Nas ortadaysa sana bana ne oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklamaları doğrultusunda, faiz oranlarının enflasyonun altında kalması gerektiği anlayışı benimsenmişti. Ancak, faiz indirimlerinin ardından fiyatlar hızla artarak Türkiye yüksek enflasyon dönemine girmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Macaristan, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi - Son Dakika
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