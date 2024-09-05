Yeniden Refah'tan erken seçim çağrısı: Sandık 23 Kasım 2025 tarihinde mutlaka gelmeli - Son Dakika
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Ekonomi

Yeniden Refah'tan erken seçim çağrısı: Sandık 23 Kasım 2025 tarihinde mutlaka gelmeli

Yeniden Refah\'tan erken seçim çağrısı: Sandık 23 Kasım 2025 tarihinde mutlaka gelmeli

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize uzun süre dayanmasının mümkün olamayacağını belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 23 Kasım 2025 tarihinde erken seçim yapılması gerektiğini söyledi.

05.09.2024 18:00
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Küresel boyuttaki ekonomik krizin etkileri Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilirken yaşanan duruma ülkenin daha fazla dayanamayacağını belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç erken seçim açıklamasında bulundu.

Türkiye'de erken seçim olması gerektiğini ifade eden Kılıç, "Bu şartlar altında Türkiye'nin uzun süre devam etmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEŞKİLATLARA HAZIRLIKLI OLUN ÇAĞRISI"

Erken seçimlerin 23 Kasım 2025 tarihinde yapılması gerektiğini belirten Kılıç, bu erken seçimin kapıya dayanacağını, teşkilatlarını bu erken seçime hazırlıklı olmak için çağırdıklarını ifade etti.

Yeniden Refah tarih verdi: Türkiye bu ekonomik krize dayanamaz, erken seçim yapılmalı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç.

"SELAMLA GELDİ, GİDERKEN SELAMSIZ GİTTİ"

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın YRP'den istifa etmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıç, para alamamanın, projeyi onaylatamamanın, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamanın, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamayacağını belirtti. Kasım Gülpınar'ın YRP Genel Başkanı ile de vedalaşmadan gittiğini belirten Kılıç, "Selamla geldi, giderken selamsız gitti" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Yeniden Refah'tan erken seçim çağrısı: Sandık 23 Kasım 2025 tarihinde mutlaka gelmeli - Son Dakika

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    Yorumlar (25)

  • Beyler Beyi: Yav Başkan temizsin iyisin hoşsun. Her şeyden önce Rahmetli Erbakan Hocan’ında oğlusun lakin daha en önemli belediye başkanını elinde tutamadın nasıl olacak bu iş. 95 15 Yanıtla
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  • Demir: Fatih Erbakan'in en büyük hatası Suat ve benzerlerini yanına almak.. 62 7 Yanıtla
  • Nuri Varol: hemen secim olmalı yeter artık. 26 43 Yanıtla
    Atilla levent: dem ile koalisyon yaparsiniz demirtas baskan kavalada basbakan olur 1 0 Celil Başer: dedi nuri bey 0 0
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  • Yusuf Çarman: Amcam tüm ak partililer bana oy atacak diye bekliyor. Bu hayat bana bir şey öğretti badem bıyıklılara güvenmemeyi. Ayrıca ülkede muhalefetin yok hükmünde olduğu. 45 9 Yanıtla
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