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Yenilenecek Pazarkule Sınır Kapısı, Edirne ekonomisine katkı sunacak - Son Dakika

Yenilenecek Pazarkule Sınır Kapısı, Edirne ekonomisine katkı sunacak

05.01.2022 15:59
Yenilenecek Pazarkule Sınır Kapısı, Edirne ekonomisine katkı sunacak

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın modernizasyonunun kent ekonomisine büyük katkı sunacağını belirtti.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın modernizasyonunun kent ekonomisine büyük katkı sunacağını belirtti.

Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı 3. birleşiminde Araştırma ve İnceleme Komisyonunun Pazarkule Sınır Kapısı Modernizasyon Projesi hakkında hazırladığı rapor okundu.

Geçmiş, yaptığı konuşmada Pazarkule'nin modernizasyonu için gerekli katkıyı verdiklerini söyledi.

Pazarkule'nin modernizasyon sonrası Kapıkule'deki yoğunluğun azalacağını vurgulayan Geçmiş, "Ama en önemlisi Yunanistan'dan gelecek olan vatandaşların Edirne esnafımıza ticari anlamda büyük katkıları olacaktır. Pazarkule'yi yeniliyoruz. Yeni yüzüyle 2022 temmuz ayında faaliyete geçecek. Umuyoruz ve temenni ediyoruz ki Yunan hükümeti de Pazarkule'ye yakışır bir şekilde kendi kapılarını yaparlar ve orası bir bütün halinde vatandaşa hizmet eder." diye konuştu.

Geçmiş, yeni sınır kapısının ihale şartnamesine göre gelecek yıl bitmesinin planlandığını ancak yüklenici firmadan erken bitirilmesine yönelik söz aldıklarını kaydetti.

1952'den buyana hizmet veriyor

Türkiye'nin İpsala ile birlikte Yunanistan'a açılan iki sınır kapısından biri olan Pazarkule Sınır Kapısı, 1952 Yılında Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı ile karşılıklı olarak faaliyet göstermeye başladı.

Hizmet binasına 1957 yılında kavuşan sınır kapısından ticari araçların geçişine izin verilmiyor.

Modernizasyon ihalesi 47 milyon 250 bin lira bedelle yapılarak yüklenici firmanın geçen yıl aralık ayındaki temel atma töreninin ardından çalışmalara başladığı sınır kapısında 1 olan peron sayısı 3'e çıkarılacak.

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Karaağaç Sınır Kapısı, Yunanistan, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yenilenecek Pazarkule Sınır Kapısı, Edirne ekonomisine katkı sunacak - Son Dakika Ekonomi


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