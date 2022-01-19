YEREL MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Akmermer'den yeni ekonomik model değerlendirmesi Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, kur korumalı TL mevduat hesaplarına aktarılan paranın 130 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

Akmermer, hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, 12 bin üyesi bulunan MÜSİAD'ın önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Bu yıl içerisinde 6 ülkeyi ziyaret etmeyi planladıklarını anlatan Akmermer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ülke olarak hızlı manevralarla uyum sağladıklarını, Avrupa'nın ise hala pandemi koşullarından çıkamadığını vurguladı.

Kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Akmermer, şunları kaydetti:

"Ülke olarak 2021'de ihracatımızı yüzde 32,9'luk artışla 225 milyar dolarlık rekorla kapattık. Bununla ilgili 2022 hedefimiz 250 milyar dolar. Ancak bu rakamın üstünde bir artış yaşanacağı gözüküyor. Önümüzde bir enflasyon sorunu var. Malum 20 Aralık'ta hükümetin açıkladığı dövize alternatif modelle alakalı yaklaşık 130 milyar lirayı bulan bir geçiş var. Bunun dövizin köpüğünü aldığını gördük. Ancak enflasyon sorunu hala devam ediyor. Dünyada hala pandemi koşullarının sona ermemesi, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, lojistik üzerinde maliyetin yüksek olması bizim önümüzü tıkayan etkenler. Bunlar enflasyona baskı unsuru olan etkenlerden."

Elektronik ihracat rakamlarıyla ilgili bilgi veren Akmermer, " Türkiye'de 358 bin e-ticaret yapan firma var. Toplam ekonomimiz içinde ticaret hacminde yüzde 15-16'lara çıktı. Bu oran 2025 yılında yakalanması bekleniyordu." dedi.