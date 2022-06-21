Yerli jeneratör, türbin ve kontrol sistemi, Hasan Polatkan Hidroelektrik Santrali'nde uygulanacak - Son Dakika
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Yerli jeneratör, türbin ve kontrol sistemi, Hasan Polatkan Hidroelektrik Santrali'nde uygulanacak

21.06.2022 13:04
Yerli jeneratör, türbin ve kontrol sistemi, Hasan Polatkan Hidroelektrik Santrali'nde uygulanacak

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü ve CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı İzzet Alagöz, 2023'ün ilk aylarında Hasan Polatkan Hidroelektrik Santrali'nde yerli jeneratör, türbin ve kontrol sisteminin kurulacağını bildirdi.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü ve CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı İzzet Alagöz, 2023'ün ilk aylarında Hasan Polatkan Hidroelektrik Santrali'nde yerli jeneratör, türbin ve kontrol sisteminin kurulacağını bildirdi.

Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesinin "CIGRE Türkiye Sektör Buluşmaları"nın ikincisi "Batarya Teknolojileri" başlığıyla Kayseri'de düzenlendi.

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), ASPİLSAN ve teknoloji firmalarıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarından uzmanların yanı sıra üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Alagöz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kayseri'nin enerji alanında önemli kentlerden olduğunu söyledi.

Enerji konusunda dünyanın sıkıntılı bir süreç yaşadığını anlatan Alagöz, bu durumun üretimi de aksattığını belirtti.

AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda da sorunlar oluştuğuna değinen Alagöz, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin yeniden kömür santrallerine döndüğünü dile getirdi.

Nükleer santrallere de dönüşün yeniden başladığını vurgulayan Alagöz, "Dünya üzerinde 443 nükleer santral var. Nükleer santrallerin kuruluş aşaması 10 yıl gibi bir süre alıyor. 443 santralin 20 yıl içerisinde iki katına çıktığını göreceğiz." dedi.

Alagöz, tüketim alışkanlıklarının öneminin altını çizerek enerjinin ihtiyaca göre üretilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin kurulu elektrik enerjisinde 100 bin megavatın üzerine çıktığını aktaran Alagöz, "pik saatlerde" ihtiyacın karşılanmasında sorun yaşandığını belirtti.

Üretilen enerjinin saklanmasının önemine değinen Alagöz, "Enerji kaynaklarını bir yerde depolayıp, ihtiyaç olan saatlerde kullanmanın yolunu bulmak zorundayız. Pik saatlerde, elektriği verebilmek için diğer saatlerde ürettiğimiz elektriği depolamamız lazım. Bu sayede elektrik üretim ve tüketimi homojen bir yapıya dönüşür. Bu bizim daha fazla elektrik santrali yatırımı yapmaksızın elektrik ihtiyacınızı karşılamak için çok önemli. Tam bu noktada bataryalar devreye giriyor." diye konuştu.

Alagöz, Kayseri'de batarya üretimi konusunda ASPİLSAN'ın dünya çapında önemli işlere imza attığını ifade etti.

Yerli jeneratör üretimiyle ilgili de bilgi veren Alagöz, şunları kaydetti:

"Teknoloji üretmiyorsak seyirci olacağız. EÜAŞ olarak biz ihtiyacımız olan teknolojileri üretme konusunda mesafe aldık. Jeneratör üretiyoruz. Türkiye'de daha önce hiç yapılmamış. Hidro jeneratörlerle 150 megavatlık, 750 tonluk dönen ekipmanlardan bahsediyoruz. Türbin üretmeye başladık. Türbinimiz de inşallah bu yılın sonunda bitecek, model türbini ürettik. Şu anda türbin çarkını üretiyoruz. 2023'ün ilk aylarında Sakarya Nehri üzerinde rahmetli Adnan Menderes'in temelini attığı, adı Hasan Polatkan olan elektrik santralimizin jeneratörünü, türbinini ve kontrol sistemini yerli ürünlerle kuracağız. Biz teknoloji olarak geride değiliz, geride duruyoruz. Artık ayağa kalkmamız lazım. Çok heyecan duyduğum bir gelişmedir. Dünyanın 5. kontrol sistemi üreticisi olduk."

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Nebi Doğan, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy'un katıldığı toplantı panellerle devam etti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli jeneratör, türbin ve kontrol sistemi, Hasan Polatkan Hidroelektrik Santrali'nde uygulanacak - Son Dakika

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